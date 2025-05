I radioamatori della Sezione A.R.I. di Mondovì alla 25ª edizione del “Weekend Diploma Castelli d’Italia”

I radioamatori della Sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Mondovì hanno partecipato sabato 10 maggio alla venticinquesima edizione del W.C.I. “Weekend Diploma Castelli d’Italia” (D.C.I.), organizzata dalla Sezione A.R.I. di Fidenza (PR) e coadiuvata dalla nostra Sezione.

Dall’ormai lontano 2001, anno di nascita del “Diploma dei Castelli d’Italia” ininterrottamente ogni mese di maggio si svolge questa manifestazione ed ad oggi, oltre 30.000 Radioamatori italiani e stranieri sono stati coinvolti in questa attività, che non è solo divertimento, ma rappresenta anche un grande valore aggiunto, che consiste nella continua sperimentazione tecnica e scientifica, la quale permette di mettere a punto antenne e apparati radio, i quali rimangono ancora validissimi strumenti di comunicazione al servizio di tutta la comunità nazionale in caso di calamità naturali, quando le reti telefoniche e gli altri canali di comunicazione sono fuori uso.

Per questa 25° edizione la referenza passata in etere è stata la Torre di Piazza Maggiore, recentemente censita ed alla quale è stata assegnata la referenza DCI-CN348. Sono stati realizzati oltre 100 collegamenti con Europa, Asia e Nord America.

Numerosi i soci della Sezione A.R.I. di Mondovì che hanno contribuito in modo determinante al pieno successo dell’iniziativa, Edoardo Ambrassa IW1EVQ, Massimo Balsamo IK1GPG, Betty Sciolla IK1QFM, Pasquale Veltri IU1BNT, Mario Barale IU1DOF, Claudio Ghibaudo IZ1DME, Ugo Brignone IK1VKH, Gianpiero Salvatico IW1CHT e la gradita visita di Elio Rubaldo IU1DXN.

Le premiazioni avverranno durante il 24° Meeting DCI domenica 14 settembre 2025 a Norea di Roccaforte Mondovì