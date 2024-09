Settimana autunnale: fase di instabilità, con cielo grigio e temperature sotto la media

Una bassa pressione in spostamento verso ovest dall'Europa orientale (dove ha già causato inondazioni e allagamenti estesi) porterà una prolungata fase instabile sul nostro paese. Nelle nostre regioni il tempo sarà per lo più grigio e umido, con poche piogge principalmente sui settori meridionali del Piemonte ed in Liguria. Temperature nuovamente in calo e sotto la media.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 16 settembre

Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso per nubi alte al mattino, con rasserenamenti a partire da est dal pomeriggio. Temperature in calo nelle massime con valori comrpesi tra 23 e 25 °C. Venti inizialmente assenti o deboli variabili, dal pomeriggio venti di Foehn da nord su verbano e pianure orientali, in attenuazione già in serata.

Martedì 17 e mercoledì 18 settembre

Nuvolosità irregolare proveniente sempre dai quadranti orientali e con più estensione sui settori meridionali e sudoccidentali. Piogge e rovesci irregolari su cuneese e ponente ligure, mercoledì potrebbero interessare anche il levante e la fascia tra langhe e alessandrino.

Temperature in calo con massime che scenderanno fino ai 20/21 °C, tuttavia le diverse condizioni del cielo potranno farle risalire mercoledì nelle aree settentrionali, mentre scendere ancora in quelle meridionali. Minime invece in costante calo e con valori compresi tra 11 e 13 °C mercoledì mattina, sulle coste fino a 16/17 °C.

Venti generalmente deboli o localmente moderati dai quadranti nordorientali su Piemonte, moderati o localmente forti di tramontana su Liguria centrooccidentale, nordorientali sul levante.

Da giovedì 19 settembre

Ancora qualche giorno instabile, ma con fenomenologia in attenuazione e temperature in lenta risalita verso valori più normali per il periodo.

