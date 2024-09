Boves si prepara a celebrare l’81° anniversario dell’Eccidio

Al via giovedì 19 settembre le celebrazioni dell’81° anniversario dell’Eccidio di Boves.

Alle ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo si terrà la messa in memoria dei beati Don Bernardi e Don Ghibaudo, ricordando Antonio Vassallo e i caduti del 19 settembre 1943. Seguirà la veglia di preghiera.

Sabato 21 settembre dalle ore 8 alle ore 10 presso l’auditorium Borelli ci sarà la seconda edizione del concorso Christian Claverie: incontro dei giovani con la partecipazione dell’associazione Servir la Paix, della Scuola di Pace, dell’associazione Don Bernardi e don Ghibaudo, dell’Anpi di Boves e della scuola secondaria Antonio Vassallo.

Domenica 22 settembre dalle ore 9,30, in piazza Italia, si terrà la cerimonia ufficiale con picchetto d’onore del II reggimento Alpini e la partecipazione della Banda Cittadina “La Rumorosa” Silvio Pellico.

Dopo l’omaggio ai caduti, sotto il Sacrario cittadino si terrà, grazie alla presenza di Lorenzo Vian “Il ricordo del Comandante Ignazio Vian a 80 anni dalla morte”.

Il celebre comandante della Banda Boves fu impiccato a Torino il 22 luglio 1944.

Alle ore 11 si terrà la Santa Messa per la riconciliazione e la pace officiata dal parroco Don Bruno Mondino in piazza dell’Olmo.

Proprio in occasione delle Celebrazioni, domenica 22 settembre, dalle ore 15,30 alle 18,30 ci sarà l’apertura straordinaria del Museo Adriana Filippi sito in via Moschetti 15 (per info, biglietti e prenotazioni scrivere a info@cuneoalps.it)

Sempre dalle 15,30 alle 18,30 aprirà anche la chiesa di San Magno, ora Museo dei Martiri bovesani, ad ingresso gratuito (per info scrivere a donbernardieghibaudo@libero.it).