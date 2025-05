Musica, emozione e condivisione: a Boves va in scena il “Concerto dell’Amicizia”

Sarà la suggestiva cornice della chiesa di San Bartolomeo a ospitare, venerdì 9 maggio alle ore 20.30, il “Concerto dell’Amicizia”, uno degli appuntamenti più attesi della Terza edizione della rassegna "Boves In…Canta". Un evento che si preannuncia ricco di emozione, con la partecipazione di cinque cori provenienti da realtà diverse, uniti dalla passione per la musica corale e dalla volontà di fare rete sul territorio.

La serata sarà curata dal Coro Polifonico di Boves insieme al Progetto Palestrina, con la direzione del Maestro Flavio Becchis e l’accompagnamento al pianoforte di Alberto Formento e Lorenzo Martini.

Sul palco si alterneranno:

Corale La Baita

Coro del Progetto Palestrina

Coro Polifonico di Boves

Coro del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo

Coro degli ex allievi del Liceo Musicale di Cuneo

Rebel Bit

Il programma musicale attraverserà epoche, stili e culture diverse. Inizierà il Coro La Baita, che quest’anno festeggia i 75 anni di fondazione con i brani Corno Stella di Tarditi, Dâur San Pieri e Signore delle cime di Bepi De Marzi. Si proseguirà con il Progetto Palestrina proporrà alcuni brani classici come Kyrie dalla Missa Papae Marcelli ed alcuni mottetti. Il Coro Polifonico di Boves impegnata in Jubilate Deo, Good Night Dear Heart di D. Forrest e All Bells in Paradise di J. Rutter. il Coro del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo eseguirà Cuneo interpreterà di Mozart Laudate Dominum, Olde Irish Blessing e un brano di F. Fjellheim. Il Coro degli ex allievi del Liceo Musicale di Cuneo canterà Rockin' Jerusalem di A. Thomas, I’m his child di Moses Hogan e You are the new day. I Rebel Bit, noti per il loro stile crossover tra classico e moderno, porteranno in scena brani del loro repertorio.

La serata si concluderà con l’emozionante esibizione dei cori riuniti, a suggello di una manifestazione che celebra l’amicizia con i brani: Evening Rise, Ave Verum Corpus di Mozart, Hear My Prayer di Hogan e He Never Failed Me Yet di Ray.