A Busca un’importante proiezione in occasione del mese mondiale dell’Alzheimer

L’Associazione Volontari dell'Annunziata in collaborazione con il Caffè Alzheimer di Dronero, unitamente al sostegno e alla collaborazione con il Comune, proporrà alle ore 20:30 presso il Cinema Lux la visione del film di Oliver Parker "Fuga in Normandia", interpretato dai premi Oscar Michael Caine e Glenda Jackson.

Il film si ispira a fatti realmente accaduti e mette in scena "la grande fuga" dell'ottantenne Bernie Jordan che, per il 70° anniversario dello sbarco in Normandia, scappa dalla casa di riposo in cui vive con la moglie per unirsi ad altri veterani di guerra e commemorare i compagni caduti.

Durante la serata interverranno i Volontari dell'Annunziata e i professionisti dell'Associazione Caffè Alzheimer, per raccontare le attività rivolte alla popolazione over 60 presenti sul territorio di Busca.

Entrambe le associazioni operano al fine di promuovere un invecchiamento attivo: “Intendiamoli la terza età non solo come un periodo della vita caratterizzato da perdite, ma anche come fonte di gioie, nuove conoscenze, amicizie, socialità e sorprese rispetto alle proprie capacità, cognitive e non solo! Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Comune e per la proiezione ringraziamo il Cinema Lux per la concessione gratuita della sala.”