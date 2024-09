Ceva accelera sui lavori per la fibra ottica, la prossima settimana al via gli interventi in centro storico

"Abbiamo da subito voluto accelerare i lavori, in accordo con gli esecutori, per arrivare il prima possibile al collaudo della rete e, quindi, dare la possibilità di poter usufruire di questa infrastruttura essenziale soprattutto per chi lavora" - afferma il sindaco, Fabio Mottinelli .

Partiranno all'inizio della prossima settimana in lavori per la posa della fibra ottica nel centro storico di Ceva .

Gli intervenni interesseranno le principali vie del cuore cittadino e prenderanno avvio lunedì 23, coinvolgendo principalmente: via Marenco, via Sauli, via Pallavicino, via Rossi, via Barberis e piazza Vittorio Emanuele.

"Si tratta dell’ultimo e decisivo passo di un progetto volto a dotare la città di una rete di telecomunicazioni moderna e all’avanguardia.- spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabio Ferrero - Il piano, avviato diversi mesi fa, entra ora nella fase conclusiva, con l’obiettivo di completare i lavori entro novembre. È un intervento particolarmente significativo, data l’importanza storica e culturale dell'area. Le squadre di tecnici sono già all’opera per garantire che le operazioni di scavo e posa dei cavi avvengano nel rispetto delle peculiarità architettoniche della zona, utilizzando tecnologie non invasive che permettono di preservare il patrimonio artistico.