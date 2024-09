Energia elettrica, a Passatore la nuova cabina primaria Cuneo Nord

Si è svolta la scorsa settimana la visita istituzionale dei consiglieri comunali di Cuneo alla nuova cabina primaria Cuneo Nord di E-Distribuzione, a Passatore.

Le cabine primarie sono impianti elettrici che hanno la funzione di trasformare l’energia elettrica in ingresso ad alta tensione in energia a media tensione. Ottimizzano, inoltre, la gestione del sistema elettrico locale, snelliscono i carichi energetici ed equilibrano gli assetti di rete, garantendo un servizio più efficiente.

All’incontro erano presenti alcuni consiglieri comunali di Cuneo che, accolti da Gian Gaetano Federici, Affari Istituzionali Enel e dal personale E-Distribuzione - Marco Rosa, Responsabile Unità Territoriale Cuneo e Riccardo Baucia, Capo progettazione lavori Alta tensione - hanno potuto scoprire in anteprima le tecnologie del nuovo impianto, tra cui il telecontrollo da remoto che permette la rialimentazione in tempi brevi in caso di guasto.

La nuova cabina primaria è stata creata per sopperire alla richiesta di potenza, specialmente per i produttori della zona, e verrà inaugurata nei prossimi mesi, a valle dell’allaccio alla rete di alta tensione.

Così il vice-sindaco Luca Serale, con delega ai lavori pubblici e ai comparti produttivi: “Sono contento che con le Consigliere ed i Consiglieri comunali abbiamo avuto la possibilità di andare a visitare la nuova cabina primaria. Abbiamo seguito passo a passo il percorso di realizzazione a livello tecnico e amministrativo. Non appena allacciata la cabina potrà svolgere il suo compito, a beneficio delle aziende e delle utenze di quella porzione di territorio.”