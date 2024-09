Indetta la prima edizione del premio letterario “Giallovalle”: riguarderà la Valle Maira

La casa editrice Nerosubianco di Cuneo, in collaborazione con il Comitato curatoriale del Festival letterario “Ponte del Dialogo” di Dronero, indice la prima edizione del Premio Letterario “Giallovalle”, gratuito e aperto a tutti, basato su racconti gialli inediti ambientati, in questa prima occasione, nel territorio della valle Maira.

Nel 2024 il concorso riguarderà la valle Maira, anche per rendere omaggio al Festival Ponte del Dialogo, che ne ospita il lancio e che presenterà il primo volume di racconti, ma negli anni successivi saranno coinvolte via via tutte le valli cuneesi.

Il Premio ha lo scopo di valorizzare l’offerta culturale della valle Maira, terra ricca di scrittori, e di promuoverne il patrimonio storico e paesaggistico.

Una giuria composta da 40 giovani della valle Maira, giornalisti, autori ed operatori editoriali esaminerà i testi dei partecipanti e ne selezionerà 10 che saranno pubblicati in forma cartacea nell’antologia “Giallovalle 2024” a spese dell’editore Nerosubianco.

Per rimarcare la volontà di promozione del territorio, il premio che verrà assegnato ai vincitori, oltre alla pubblicazione del volume “Giallovalle”, sarà costituito da prodotti enogastronomici e manufatti artigianali della valle stessa.

La premiazione avverrà entro la fine del mese di marzo 2025 nell’ambito dell’edizione primaverile del Festival letterario “Ponte del Dialogo”.

Per ogni informazione riguardante l'iniziativa si può scrivere a giallovalle@nerosubianco-cn.com

I testi devono essere inviati via mail all’indirizzo giallovalle@nerosubianco-cn.com e non devono avere formattazioni particolari, è preferibile un semplice .rtf o .docx con formattazione standard. Oggetto della mail: Racconto Giallovalle.

Termine ultimo per l’invio dei manoscritti: le ore 24 di martedì 10 dicembre 2024.

Il regolamento del Premio è consultabile sul sito della casa editrice: www.nerosubianco-cn.com

Il Premio è patrocinato da: Comune di Dronero, Agenzia di Sviluppo AFP. Centro Studi Cultura e Territorio