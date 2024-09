Savigliano: investimento fatale per una 48enne travolta da un camion sulla sua bicicletta

E’ una donna di 48 anni, di nazionalità marocchina, la vittima dell’incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, martedì 17 settembre, lungo via Cervino (Statale 20) a Savigliano, sulla rotatoria all’incrocio con corso Nazario Sauro, a poca distanza dall’edificio conosciuto come "Palazzo di Vetro".

A darne conto il servizio di emergenza 118, secondo il quale la donna viaggiava a bordo di una bicicletta quando è stata investita da un camion. Purtroppo inutili, per i gravi traumi subiti dalla donna, i soccorsi prestati dai sanitari con l’assistenza dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con una squadra inviata dal Distaccamento di Saluzzo.

Il tragico incidente fa seguito ai diversi investimenti registrati sulle strade della provincia negli ultimi giorni. Nella mattinata di ieri, lunedì 16, a farne le spese era stata una bambina di dieci anni residente a Revello, travolta insieme al padre mentre andava a scuola in bicicletta, investita da una delle due vetture rimbalzate dopo essere state coinvolte in uno scontro frontale. La bimba si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale "Regina Margherita" di Torino, dove nel pomeriggio di ieri è stata operata per la riduzione dei gravi traumi subiti.

A distanza di poche ore una donna è stata travolta da un furgoncino in via Ognissanti ad Alba. Soccorsa, era stata trasportata all’ospedale di Verduno in codice giallo.

Stessa sorte per la coppia di coniugi investiti da un’auto sempre ad Alba, in corso Europa, nel tardo pomeriggio di domenica 15 settembre.

Nella scorsa settimana un quindicenne doglianese era stato investito da un pullman scolastico a Monchiero: anche lui era stato trasportato a Verduno e poi trasferito al Cto di Torino in ragione dei gravi traumi subiti nell’urto col mezzo e nella caduta.

