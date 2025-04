Auto esce di strada sulla Statale 21 a Gaiola in prossimità del ponte dell'Olla: un ferito

Auto esce di strada sulla Statale 21 a Gaiola in prossimità del ponte dell'Olla.

L'incidente, avvenuto intorno alle 10.45 di oggi, domenica 13 aprile, non ha coinvolto altri mezzi.

La persona alla guida, rimasta ferita e bloccata nella vettura, è stata prima estratta dai vigili del fuoco di Cuneo e poi affidata alle cure dei sanitari dell'emergenza regionale del 118.





E' stata, quindi, trasportata in ospedale di Cuneo per gli accertamenti del caso.



I vigili del fuoco hanno concluso l'intervento con la messa in sicurezza del mezzo e liberato l'area. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente e per la gestione della viabilità.