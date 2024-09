Nuovo Consiglio direttivo all’asilo Regina Margherita di Saluzzo

L’Assemblea dei soci dell’asilo Regina Margherita ha eletto nei mesi scorsi il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica dal 2024 al 2028.

La presidente è Alessandra Cussa, insegnante dell’istituto Denina di Saluzzo, Mario Botta è il vice presidente mentre il gruppo dei consiglieri è composto da Gianfranco Eandi (presidente uscente), Michela Massardi, Giovanni Mellano, Giovanni Ponso, Elena Testa (nuovo ingresso) Liliosa Ghione, incaricata dal Comune di Saluzzo ed infine consigliere di diritto il Parroco del duomo don Roberto Salomone.

La Scuola dell’infanzia Regina (di piazza Dante 12) ha aperto l’anno scolastico il 3 settembre per l’inserimento dei nuovi iscritti e dal 9 settembre sono riprese le attività per tutti i bimbi con possibilità di frequenza dalle 7,30 fino alle 18 a seconda delle esigenze delle famiglie.

I bambini iscritti e frequentanti sono ad oggi 96, con a disposizione 6 insegnanti, 2 cuoche ed un’ impresa esterna per le pulizie. Il mese di settembre sarà dedicato per lo più all’ accoglienza - informa l'Ente - per poi partire con i variprogetti in base alle diverse età, dal corso di inglese alla musica-gioco, motoria, logopedia, laboratori di outdoor e indoor e tanto altro.

Lo sfondo che accompagnerà la programmazione dell’anno appena iniziato, sarà la“Scoperta dell’Italia”, tradizioni e gastronomia tipiche di alcune regioni partendo dal Piemonte.

"I bambini saranno invitati ad osservare, manipolare trasformare materiali e prodotti per la realizzazione di semplici lavoretti da esporre in sezione o portare a casa. In primavera riprenderà la cura dell’orto per il quale si apre la collaborazione a tutti i nonni disponibili".

"Buon lavoro"