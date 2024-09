Emmegi Cycling sugli scudi nel ciclismo giovanissimi

Emmegi Cycling impegnata su più fronti nella giornata di sabato 14 settembre.

Sempre sotto la guida del direttore sportivo Matteo Gagino, i piccoli atleti si sono cimentati in prove particolari, quali l’XCE Eliminator e lo Sprint in salita.

L’XCE prevede un percorso di massimo due minuti di percorrenza, con tratti molto tecnici ed ostacoli naturali ed artificiali da percorrere con la MTB. Vengono effettuate prove di qualificazioni, semifinali e finali, con quattro concorrenti, dei quali, i primi due passano al turno successivo e gli altri due vengono eliminati. In questa specialità, a Pecetto di Valenza (AL), dove venerdì si sono svolti i campionati regionali delle categorie giovanili, bella prova di Corrado Saulo, che però, dopo le prove eliminatorie, è autore di una caduta in semifinale, che gli vale il 5° posto nella categoria G5.

La specialità dei primi sprint in salita prevede un percorso di sola salita di qualche centinaio di metri, a seconda della categoria, dove gli atleti danno il tutto per tutto, qualificandosi poi per le fasi finali della gara.

A Piasco due gli atleti della cebana EMMEGI in gara. Ottimo secondo posto per Sebastiano Adami nella categoria G6, ottenuto arrivando alla finale direttamente dalle batterie.

Giovanni Gagino, categoria G4, si piazza al 5° posto. Prosegue quindi l’impegno della squadra cebana per il mese di settembre, durante il quale riprenderanno anche gli allenamenti presso il campo scuola di Priero.