Cuneo, riapre o spazio giovani OPS! Officine San Paolo

Lunedì 23 settembre 2024 riapre lo spazio giovani OPS! Officine San Paolo nel cuore del Quartiere San Paolo in Via Luigi Teresio Cavallo, 7, uno spazio nato nell’ambito del bando Spazio Giovani della Fondazione CRC da un’idea di Emmanuele Società Cooperativa ONLUS, con il patrocinio del Comune di Cuneo e in collaborazione con noau | officina culturale, Comitato di Quartiere San Paolo, Istituto Comprensivo Viale degli Angeli, Consorzio Socio-Assistenziale Cuneese, Parrocchia San Paolo e Amici delle biblioteche e della lettura OdV.

Il secondo anno sarà ricco di attività, alcune in prosecuzione con il primo anno, altre saranno vere e proprie novità che verranno raccontate nell’ambito della giornata di riapertura il 23 settembre dalle ore 16:00.

All’interno dello Spazio Giovani OPS La parte educativa è curata da Emmanuele Società Cooperativa ONLUS e prevede due spazi di apprendimento dedicati a bambini/e e ragazzi/e alla scuola primaria e a quella secondaria di primo grado. La programmazione sarà la seguente: lunedì e venerdì nella prima parte del pomeriggio per i ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado; martedì e giovedì nella seconda parte del pomeriggio per i bambini/e della scuola primaria. Gli spazi di apprendimento sono seguiti da un educatore professionale, secondo la metodologia del cooperative learning. Gli alunni verranno suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età e classe frequentata, valorizzando i saperi e le risorse di ogni minore tramite la loro condivisione e messa a disposizione del gruppo.

I corsi creativi, a cura di noau | officina culturale, saranno rivolti ai bambini/e e ragazzi/e: tanti professionisti di noau e collaboratori esterni verranno messi in gioco per lavorare con i partecipanti e creare insieme capolavori facendosi ispirare dal contesto del quartiere attorno a cui ruota lo spazio giovani. Le opportunità laboratoriali saranno le seguenti: scrittura e creatività (età 11-15), fumetto (età 9-13), disegno (età 7-10), laboratorio audiovisivo (età 15-19) e "Imagier San Paolo" Disegno, fotografia e animazione stop motion (età 7-10).

Si tratterà di percorsi in più appuntamenti che permetteranno di acquisire tecniche nel campo delle discipline artistiche, come il disegno, la fotografia, il cinema.

Il programma di massima dei corsi verrà svelato nell’evento di apertura di lunedì 23 settembre, Quando il centro commerciale di San Paolo, in Via Luigi Teresio Cavallo, 7, si animerà con una festa.

Alle 16:00 è prevista la presentazione dei corsi creativi per l’anno 2024/2025, con, a seguire, una merenda presso OPS!

Dalle 16:30 sarà possibile visitare la mostra dei lavori dei bambini e delle bambine che hanno partecipato al percorso Colpo d’occhio, nel primo anno di attività, e scoprire la loro visione sui negozi e i negozianti del centro commerciale. La mostra rimarrà allestita fino al 18 novembre.

Sarà inoltre possibile ascoltare tramite il proprio smartphone i podcast creati in collaborazione con Marco Malinki all’interno del corso di podcasting.

Dalle 17:00 un’anteprima del corso di scrittura creativa Me, Myself and I animerà gli spazi di OPS! Permettendo di fare una prima esperienza del laboratorio creativo a cura di Luisa Pellegrino, operatrice di noau | officina culturale, che mette insieme creatività, scrittura e scoperta di sé.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi ai laboratori del 23 settembre 2024 contattare Gabriele Farina al cell. 327 691 8662