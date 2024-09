Collezioni in grès porcellanato Ceramiche Refin: estetica e funzionalità per ogni spazio

Ceramiche Refin, realtà italiana attiva sin dal 1962, costituisce un autentico punto di riferimento nell’ambito delle superfici in grès porcellanato. La perfetta unione fra tradizione artigianale, sostenibilità e innovazione tecnologica rende le sue collezioni particolarmente apprezzate nell’attuale panorama dell’arredamento. Ma quali sono, dunque, alcune delle creazioni più apprezzate e rappresentative dell’azienda?

NAMIB, innanzitutto, è una linea che trae ispirazione dall’omonimo deserto, nonché patrimonio UNESCO. Trasporta negli spazi indoor lo spettacolo prodigioso di una natura incontaminata, creando un’atmosfera di comfort e accoglienza. Con gradazioni avvolgenti e calde tonalità, rivela un’incredibile ricchezza di dettagli e un dinamismo sorprendente.

HALO, poi, è una collezione di rivestimenti a effetto mattoncino, caratterizzata da colorazioni intense e finiture lucide. Le superfici alternano aloni chiari e scuri, morbidi rilievi e volute irregolarità, perfetti per sottolineare gli elementi d’arredo e i volumi architettonici in ambito residenziale e commerciale.

Chi desidera dare forma ad uno spazio moderno ed elegante non potrà che apprezzare BEAT, un gres porcellanato effetto pietra d’ispirazione minerale. La linea unisce tracce naturali e segni grafici su una base equilibrata, mediante sofisticati passaggi cromatici. È disponibile in quattro formati e cinque tonalità, per offrire versatilità in ogni progetto.

Particolare e innovativa è invece CERA, una proposta che trae proprio ispirazione dalla cera, dal modo in cui il materiale si trasforma durante la fusione e la cristallizzazione. Dettagli tridimensionali unici, come sfumature, crepe e piccole cavità, coinvolgono non solo la vista, ma anche il tatto. La versione Cera Scaglie, inoltre, aggiunge un affascinante intreccio di percezioni alla collezione.

PRESTIGIO, infine, trasporta tutta l’eleganza del marmo bianco in una gamma rinnovata. Include, infatti, esclusive varianti provenienti dalle più rinomate cave italiane ed europee, disponibili in cinque tonalità. Grafiche inedite, finiture aggiornate e maxi-formati amplificano le potenzialità progettuali della materia.

Le collezioni di Ceramiche Refin, rigorosamente Made in Italy, sono realizzate nel completo rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. Ogni fase del processo produttivo, infatti, avviene secondo i più elevati standard di sostenibilità e innovazione tecnologica, garantendo un ridotto impatto ambientale.

L’azienda, infine, dispone di impianti moderni e all’avanguardia che, con una capacità produttiva superiore agli 8 milioni di metri quadrati all'anno, ottimizzano l'efficienza operativa e minimizzano gli sprechi, contribuendo a una gestione responsabile delle risorse.