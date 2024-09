Oltre 700 euro per l'autismo raccolti in una giornata a Mondovì

Oltre 700 euro raccolti in favore delle persone con autismo e delle loro famiglie sono stati raccolti la scorsa domenica 15 settembre a Mondovì grazie ad “Altruismo a Tavola”, tradizionale festa settembrina dell’associazione Autismo Help.

Nei locali degli “Amici di Sant’Anna” in Frazione Sant’Anna di Avagnina oltre 100 persone hanno preso parte ad un evento che, anche quest’anno, ha visto trionfare la solidarietà in una giornata all’insegna del grande divertimento e del buon cibo, in parte donato da aziende del territorio quali Pascoli Valle Pesio di Francesca Ambrogio, pasticceria gelateria “Santa Maria” di Peveragno e “Bersano’s farm”, azienda agricola di Centallo.

Come consuetudine, inoltre, sono state consegnate le “Stelle Blu” di Autismo Help a chi si è distinto per l’impegno nel diffondere la consapevolezza dell’autismo. Quest’anno sono stati premiati il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, il gruppo “4Sangiu” e la docente Laura Barutta dell’Istituto Comprensivo via Sobrero di Cuneo.

“Anche quest’anno abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme ai nostri associati e ai nostri volontari - commenta Eralda Loser, presidente di Autismo Help OdV. - Un momento conviviale che ci ha anche consentito di raccogliere una cifra importante per la nostra associazione che da 23 anni si occupa della tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie. Il mio ringraziamento va dunque ad ogni persona che, con il suo contributo, ha fatto sì che si potesse raggiungere questo risultato straordinario”.