Triangolare del Cuore tra sport e solidarietà in campo a Savigliano

“È una bella occasione il Triangolare del Cuore per unire sport, solidarietà e anche un po’ di goliardia”

Con queste parole il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, lancia la partita che si terrà domani, giovedì 19 settembre, allo stadio Ottavio Morino, tra sport e solidarietà.

Il Triangolare del Cuore, ormai diventato una tradizione a Savigliano, vedrà sfidarsi sul campo le squadre del Comune, dei Carabinieri e dei Commercianti, campioni in carica del 2023.

Nella prima edizione del 2022, fu la squadra delle Parrocchie a conquistare il trofeo.

Anche quest’anno, lo spirito dell’evento è quello della solidarietà: tutto il ricavato sarà devoluto alle associazioni Admo (donazione di midollo osseo), Aido (donazione organi) e Avis (donazione sangue).

L’ingresso sarà ad offerta libera, e ogni donatore riceverà un ticket per partecipare all’estrazione di premi, che si terrà insieme all’asta benefica alla fine del torneo.

La serata sarà impreziosita dalla presenza della madrina Ilenia Arnolfo, giornalista di La Presse e volto noto del canale calcistico Torino Channel, che accompagnerà l’evento come nelle precedenti edizioni.

In campo, oltre alle squadre partecipanti, scenderanno ben quattro sindaci: Claudio Cussa, Sergio Soave, Antonello Portera e Alberto Deninotti, primo cittadino di Marene.

Un momento che unisce autorità locali e cittadini per una causa comune.

"Lo sport e la generosità sono due anime che da sempre contraddistinguono i saviglianesi" ha dichiarato il sindaco Antonello Portera, affiancato dall’assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano: "Come già accade da tre anni, categorie che nella vita di tutti i giorni svolgono ruoli differenti si sfidano e si divertono per fare del bene e, perché no, strappare qualche sorriso".

Entrambi hanno sottolineato che ciò che spinge a riproporre l’evento ogni anno è la calorosa risposta del pubblico, che riempie gli spalti del Morino con la propria presenza e generosità.