Calcio Serie D: Fossano travolto dall'Albenga, poker ligure al "Riva" (rileggi la webcronaca)

ALBENGA - FOSSANO 4-1 (Flores 19', Manno 25', Sangare 39', Pinna 59', Pinna 85')

45'+4 fischio finale dell'arbitro: Albenga batte Fossano 4-1

45' quattro minuti ancora da giocare

43' Freccero - Sangare per Mariotti

42' alto da buona posizione Manno, Fossano ormai senza grandi pretese

41' Asproni- Pinna nell'Albenga, applausi per l'autore della doppietta

40' POKER DI PINNA! DA UN LANCIO DI SIMIC, CONTROLLO FANTASTICO E POI SFERA APPOGGIATA IN RETE

39' perde palla e poi la recupera su Manno Pisanu, buona gara del centrocampista

38' ultimi minuti di partita con l'Albenga che pare in controllo, nessuna grande occasione per gli ospiti dopo il 3-1

33' ultimi cambi del Fossano: Cociobanu e De Sousa per Muratore e Cesarotti

26' fallo di Legal dal limite su Manno, giallo e punizione interessante per gli ospiti

25' Berbenni nel Fossano, esce Cenci che non si è risparmiato in mezzo al campo

24' Albenga leziosa ora, lancio di Pisanu e tiro al volo di Pinna, conclusione di collo alta sopra la traversa

22' gesto tecnico di Pisanu (scorpione) che da il via ad una ripartenza, si conclude con il tiro di Di Stefano a lato dalla sinistra

20' giallo per Galliani, trattenuta su Yanken

18' esordio per Simic in bianconero, fuori Flores

17' vicino ad accorciare il Fossano, Yanken da pochi passi manda alto

14' TRIS ALBENGA! CI ERA ANDATO VICINO POCO PRIMA ORA PINNA INSACCA SU ASSIST DI FLORES. Azione che nasce dal recupero di Legal su Manno, Di Stefano poi avanza per vie centrali, suggerimento per Pinna che davanti a Cirillo si fa parare la conclusione, l'azione prosegue e Flores dalla sinistra scarica in mezzo per Pinna che insacca

11' Della Giovanna ferma Sangarè ripartito alla grande, giallo ineccepibile

9' diagonale di Manno deviato, corner Fossano

7' cambi: Ndianefo per Di Porto tra i padroni di casa. Nel Fossano Yanken e Morganti per De Benedetti e Zani

5' TRAVERDA DI DI STEFANO! Gran conclusione da fuori che centra la parte alta della porta

4' chiude bene Legal su Manno in area, buona manovra del Fossano

16:11 ripartiti senza cambi

47' finisce la prima frazione, Fossano sotto di una rete

45' giallo per De Benedetti, che ferma in qualche modo Flores a metacampo

44' sta creando diversi pericoli sulla destra l'Albenga, che con Sangarè è riuscita a rendersi nuovamente pericolosa, ma alla fine il tiro di Di Stefano è alto

42' prova a reagire il Fossano con ancora Cenci a sfondare in area poi lo scarico a Manno che non tira e perde il tempo favorendo l'intervento di Galliani

39' RITROVA IL VANTAGGIO L'ALBENGA CON UNA GRANDE AZIONE DI SANGARE! Lo spostamento di fascia da i suoi frutti, l'esterno fa tutto da solo ed entra in area, poi il tiro sul primo palo non trattenuto dal Cirillo

36' già da qualche minuto si sono invertiti Sangarè e Di Porto, con il classe 2006 a destra

30' ci prova ancora Manno, altra battuta potente ma manca la porta il numero dieci, specialista di queste palle inattive da posizioni non proprio usuali

27' ha preso coraggio il Fossano, poco fa un tiro alto di Della Giovanna e ora Cenci in area murato da Manes

25' PAREGGIA IL FOSSANO! MANNO SU PUNIZIONE TROVA UNA MAGIA, SALVATO CI ARRIVA MA LA PALLA HA ORMAI VARCATO LA LINEA

24' ammonito Pinna, in ritardo su Muratore

20' Sangare prova il raddoppio, tiro sbilenco

19' VANTAGGIO ALBENGA! GRAN RETE DI FLORES SUL CROSS DI GALLIANI, SFORBICIATA IN MEZZO ALL'AREA SULA QUALE CIRILLO INTERVIENE ANCHE MA NON BASTA PER RESPINGERLA

11' risponde il Fossano. Cenci ha la meglio su Sangare sulla destra, poi il dialogo tra Muratore e Bongiovanni, con quest'ultimo che regge il contrasto su Galliani e mette poi in mezzo, respinge Salvato sul tiro del 7

9' il primo tiro è dell'Albenga. Sul rinvio del portiere, gli ingauni rubano palla, poi il tiro dal limite di Di Stefano, sulla ribattuta Sangarè ma la conclusione è debole e non angolato, para Cirillo

3' Legal allo stacco ma irregolarmente secondo l'arbitro, fallo in attacco. Albenga in campo con il 3-5-2

15:08 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

ALBENGA: Salvato, Legal, Di Porto, Pisanu, Galliani, Manes, Sangare, Scarafoni, Flores, Di Stefano, Pinna A disposizione: Bisazza, Capaldo, La Vecchia, Asproni, Freccero, Di Giosia, Tesio, SimicAllenatore: Mariotti

FOSSANO: Cirillo, Prato, Della Giovanna, De Benedetti, Cesarotti, Zani, Muratore, Cenci, Grandoni, Manno, BongiovanniA disposizione: Merino, Gallesio, Morganti, Berbenno, Cociobanu, Alfieri, De Sousa, Garcia, YankenAllenatore: Merlo

Arbitro: Lorenzo Garbo (Monza)

Assistenti: Dario Fantaccione (Cinisello Balsamo) - Luigi Fabrizio D'Orto (Busto Arsizio)