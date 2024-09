Lavori nell'area Ex Enel a Cuneo: senso unico alternato per 50 giorni in via Pertini

Sono in corso di realizzazione i lavori di riqualificazione dell’ambito “AR.3 a” Area Ex Enel, compresa tra corso Francia e via Pertini. Inizialmente si è provveduto alla demolizione dei vecchi fabbricati, a cui seguiranno i lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso ristorazione e commerciale.

A partire da lunedì 23 settembre prenderanno il via i lavori a scomputo delle opere di urbanizzazione, che prevedono il rifacimento del percorso ciclo/pedonale in Via Sandro Pertini, lungo il tratto compreso tra corso Francia e via Antica di Borgo, al fine di creare la continuità con il percorso ciclo/pedonale lungo corso Francia.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, nel periodo compreso tra lunedì 23 settembre e sino al termine dei lavori (previsto entro il 12 novembre 2024) viene istituito il senso unico di marcia veicolare 0/24 dalla rotatoria di corso Francia alla rotatoria di Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo (con direzione di marcia corso Francia → via Vecchia di Borgo San Dalmazzo).

Inoltre, viene istituita l’interdizione al transito di pedoni e velocipedi in via Pertini – lato civici pari - lungo le porzioni di marciapiede rialzato e di pista ciclabile comprese nel tratto interessato dai lavori.

Durante l’esecuzione dei lavori il transito dei pedoni e dei velocipedi sarà deviato sul lato opposto, mediante allestimento di un marciapiede e di una pista ciclabile provvisorie protette, delimitate con il posizionamento di new jersey, recinzioni uso cantiere e/o dissuasori in gomma catarifrangenti.