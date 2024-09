“Balla che ti passa": a Ostana la prima festa delle danze

Ostana diventa, sabato 21 settembre il palcoscenico di “Balla che ti passa”, la prima festa dedicata alla danza e ai suoi numerosi stili. L'evento nasce dalla collaborazione tra il Rifugio Galaberna e le scuole di ballo locali, che negli anni hanno lavorato insieme per promuovere questa passione.

“L'idea alla base di questa giornata speciale – spiegano gli organizzatori - è creare un'opportunità in cui tutti, dai ballerini esperti ai principianti, adulti e bambini, possano immergersi nel mondo del ballo, sperimentando stili diversi”.

La festa ha già avuto un primo assaggio con una serata di balli occitani il 31 agosto, ma il clou della manifestazione arriverà sabato con la partecipazione delle scuole ‘Balance’ di Manta, ‘Easy Dance’ e ‘Mezze&Punte’ di Saluzzo e il gruppo folcloristico ‘I Balerin del Bal Veij’.

I workshop si svolgeranno in diverse location del borgo: sotto l’ala comunale di fronte al Rifugio Galaberna, alla Scuola di “O” in borgata Villo e all’auditorium del centro Lou Pourtoun in borgata Sant’Antonio.

Dalle 15 alle 17 sarà possibile partecipare a lezioni di Liscio tradizionale nell’ala comunale o di Hip hop al Lou Pourtoun.

Dalle 17,30 alle 19,30, invece, si alterneranno il ballo Latino americano (sotto l’ala comunale) e l’Espressione corporea (al Lou Pourtoun).

Per i più piccoli, in entrambe le fasce orarie, ci sarà il “gioco danza” alla Scuola di “O”.

La festa culminerà con una serata danzante alle 21 sotto l’ala comunale, aperta a tutti i partecipanti e agli appassionati di ballo.

Il costo di una singola lezione è di 20 euro a persona o 35 a coppia, mentre per due lezioni si pagheranno 35 euro a persona o 60 euro a coppia. Il gioco danza per i bambini ha un costo di 5 euro.

È richiesta la prenotazione per partecipare alle lezioni, da effettuarsi entro di venerdì 20 settembre chiamando lo 0175-940310 o scrivendo a info@rifugiogalaberna.com