L'Alta Valle Maira ringrazia la maestra Luciana Berardi per i suoi 44 anni di servizio

"Alla maestra Luciana l'Amministrazione Comunale di Prazzo ti ringrazia per la dedizione e l’impegno profusi da oltre quarant'anni a servizio dei bambini delle Comunità dell'Alta Valle Maira”.

Erano presenti prima di tutto proprio loro, i suoi ultimi bambini, e simbolicamente anche tutti gli altri bimbi, ora ormai ragazzi o adulti, per i quali è stata un prezioso punto di riferimento.

Con grande commozione e gratitudine la maestra Luciana Berardi ha ricevuto questa mattina, giovedì 19 settembre, presso la Sala Consigliare del Comune di Prazzo una targa di riconoscimento per i 44 anni passati al servizio come maestra elementare in Alta Valle Maira. A consegnarla il sindaco di Prazzo Gabriele Lice, con il sindaco di Stroppo Andrea Salsotto ed il sindaco di Acceglio Giovanni Caranzano. Da parte loro, unitamente ai ringraziamenti, è giunto l’augurio alla maestra Luciana di una serena, lunga e felice pensione.