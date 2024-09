Notifiche digitali ai cittadini: Savigliano si aggiudica finanziamento da 60mila euro

Un nuovo traguardo nella digitalizzazione dei servizi al cittadino. Il Comune di Savigliano si è aggiudicato un finanziamento da 60 mila euro nell'ambito del Pnrr, iniziativa “ Next Generation Eu ”.

Il progetto ha per titolo “ Send ”, Servizio Notifiche Digitali , ed è noto anche come “Piattaforma Notifiche Digitali”. Tale strumento permette alla pubblica amministrazione di inviare ai destinatari notifiche dal valore legale, relative agli atti amministrativi.

Raggiunge i destinatari attraverso canali di comunicazione digitale (per esempio la Pec) o analogica (come la raccomandata), e riduce al Municipio la complessità della gestione della comunicazione

Valore aggiunto, la piattaforma si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione, come e-mail ed sms, per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il destinatario della notifica.

«Il finanziamento che ci siamo aggiudicati – spiega l'assessore all'innovazione Filippo Mulassano – segna un nuovo tassello nella semplificazione della vita del cittadino e della macchina comunale saviglianese. Con “Send”, notifiche relative alla riscossione tributi potranno essere ricevute e consultate in digitale. Potranno essere anche effettuati eventuali pagamenti grazie all'integrazione con PagoPA, si potrà visualizzare lo storico delle notifiche ricevute e gestirle direttamente online. Inoltre, basterà accettare una delega per accedere anche alle notifiche dei propri familiari».

«Nei prossimi mesi, quando il sistema entrerà in funzione – aggiunge Mulassano – vi sarà un vantaggio in termini di convenienza, con minori costi di notificazione e spedizione, di tempo (niente più attese o code per il ritiro delle comunicazioni cartacee) e di sostenibilità, con un minor consumo di carta».