Sabato 5 ottobre il Valle Varaita Trail: 10 anni e la grande festa

Manca ormai solo un mese all'evento di trail running molto atteso in Valle Varaita. Un mese alla decima edizione di quel ValleVaraitaTrail che ha saputo ritagliarsi negli anni un posto di rilievo nel panorama trail Cuneese e Piemontese, ma non solo. Un’edizione speciale, nella forma e nei contenuti, per festeggiare 10 anni di corse.

Dieci anni (anzi, dodici, se si considerano le due edizioni perse causa Covid) in cui sono successe tante cose, tanti atleti hanno calpestato i sentieri di Brossasco, tanti campioni a iniziare da quelli di casa, i Gemelli Dematteis o Danilo Lantermino (tre vittorie a testa), Martina Chialvo, le sorelle Ghelfi: tutti runners da nazionale. Ma anche tanti altri che si sono fatti convincere dai panorami mozzafiato sul Monviso, dalle creste, dai sentieri e, perché no, dalla regia della ASD Podistica Valle Varaita che tanto ha dato e tanto dà a questo territorio, investendo costantemente su quanto c'è di più caro: i giovani!

Una decima edizione che si preannuncia scoppiettante e ricca di novità: a iniziare dalla data, non più di domenica ma di sabato, passando per le distanze, quindi per i percorsi, infine per la collaborazione con il progetto territoriale Terres Monviso e la Fondazione Amleto bertoni, partner di tante sfide nate e cresciute proprio in questi ultimi anni.

Sarà infatti la nuova, difficile, entusiasmante distanza di 74 km a prendere il via per prima, alle 8:00 di sabato 5 ottobre da Sampeyre. Una gara in formula di auto-navigazione, ossia non balisata, con gli atleti che dovranno munirsi di navigatore GPS e che percorrerà l'intera Valle Varaita, toccando gran parte dei principali rifugi e battendo sentieri inediti: Bosco dell'Alevè con il suo Rifugio Bagnour, lago di Pontechianale, Colle della Battagliola e vallone di Bellino, Rifugi Meira Garneri prima e Meira Paula poi. Sono solo alcuni dei luoghi iconici della valle che gli atleti avranno la fortuna di incontrare, prima di dirigersi verso Brossasco. Luogo storico per il VVT, che vedrà la partenza della ormai classica 36 km in versione, altra novità, pomeridiana: partenza alle 12:30 e "solito" giro del Vallone di Gilba.

Contemporaneamente sempre presenti gli staffettisti, che si divideranno più o meno equamente la posta (e i km!) in gioco!

Va da sè che il punto cruciale dell'evento, che da sempre è stato il pranzo a base di Ravioles della Val Varaita, diventerà... la cena, rigorosamente col piatto territoriale tipico a farla da padrone! E la successiva serata con tanto di deejay e musica per festeggiare le dieci candeline.

Già superata quota 100 iscritti, si va verso un'edizione che sarà sicuramente da non perdere!

Il programma:

Venerdi 4 ottobre

ore 16:00-19:00 – Brossasco, sala convegni – Consegna pettorali

Sabato 5 ottobre

ore 05:30-07:00 – Brossasco, sala convegni – Consegna pettorali

ore 07:00 – Brossasco, sala convegni – Partenza navetta-bus per Sampeyre

ore 8:00 – Sampeyre, piazza della Vittoria – Partenza VVT XL 74 km

ore 10:00-12:00 – Brossasco, sala convegni – Consegna pettorali VVT

ore 12:30 – Brossasco, sala convegni – Partenza VVT 36K e staffetta

ore 16:00 – Brossasco, palestra – Arrivo previsto primi staffetta-36K

ore 17:00 – Brossasco, palestra – Arrivo previsto primi VVT XL 74K

ore 19:30 – Brossasco, palestra – Inizio cena

ore 20:00 – Brossasco, palestra – Premiazioni VVT 36K e staffetta

ore 22:00 – Brossasco, palestra – Premiazioni VVT XL 74K

Domenica 6 ottobre