Savigliano: proposte senza glutine, musica, animazioni e mostra fotografica per una "Festa del Pane" aperta a tutti

La Festa del Pane, che a Savigliano il 5 e il 6 ottobre metterà le virtù dell’antico e nobile alimento al centro di numerosi appuntamenti, si arricchisce quest’anno di una novità importante: un’area dedicata all’alimentazione senza glutine, per rendere la manifestazione sempre più inclusiva e fruibile, in tutta sicurezza, anche dai celiaci.

Per l’intera durata della Festa, infatti, sotto l’ottocentesca Ala polifunzionale Lorenzo Morello in piazza del Popolo, sarà possibile incontrare espositori enogastronomici selezionati, osservare un laboratorio di produzione di tante varietà di focacce gluten free e partecipare a diversi approfondimenti promossi in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Il weekend dedicato al meglio dell’arte panificatoria e alle sue tradizioni, organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, si presenta inoltre con un programma che coinvolgerà il pubblico di tutte le età e fino a tarda sera, grazie ad animazioni musicali, esibizioni di danza, giochi e dj set.

Tra le proposte collaterali si segnala, infine, il percorso fotografico sensoriale dedicato alla Festa del Pane allestito sulla Torre Civica in piazza Santarosa da “SantaRosa – Prospettive Cittadine”, in collaborazione con il Múses di Savigliano. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito. Per avere maggiori informazioni e conoscere il programma della Festa del Pane 2024 visitare il sito www.entemanifestazioni.com.

“Il pane, alimento semplice quanto nobile, deriva da un prodotto altrettanto nobile: il grano. Ma il grano non è tutto uguale, CAP Nord-Ovest in collaborazione con Coldiretti e Confartigianato Cuneo ha creato il progetto GranoPiemonte per avere una miscela di frumenti di qualità e direttamente panificabili con una filiera corta che dia la giusta remunerazione a tutti gli attori – dichiara Enrico Vassallo, consigliere di CAP Nord-Ovest –. Eventi come la Festa del Pane sono la vetrina perfetta per valorizzare questi progetti, partendo dalla tradizione della vecchia festa del grano per arrivare alla moderna manifestazione di oggi che quest’anno ha anche un’ampia area dedicata ai prodotti senza glutine; un’attenzione giusta per le intolleranze, ma anche un crescente spazio di mercato per la coltivazione di questi cereali. Fedeli alla mission del Consorzio Agrario siamo pronti a fare la nostra parte sempre con l’obiettivo del rispetto del territorio e creando valore aggiunto per i nostri soci”.

Ecco, nel dettaglio, il calendario degli incontri presso l’area senza glutine, tutti a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

SABATO 5 OTTOBRE

10

Le mille trecce blu

Il maestro panificatore Massimo Ortenzio di Celiachia Food racconterà l’evoluzione e le mille sfaccettature della treccia di pane senza glutine.

15

I colori dei giardini

Roberto Di Bartolomeo, titolare dei “I Giardini di Tivoli” di Savigliano, farà vivere un’esperienza ricca di emozioni e passione nel condire con mille colori la pizza senza glutine.

16.30

Chiacchierando con l’AIC

I volontari dell’Associazione Italiana Celiachia dialogheranno con Valeria Quaglia, giornalista del settimanale “Il Saviglianese”, intorno al tema “Vivere la celiachia nella quotidianità” per scoprire così tante curiosità sull’universo gluten free.

DOMENICA 6 OTTOBRE

10

Crostata con crema pasticcera e mele

La maestra pasticcera Sandra Vinciguerra, titolare di Pastepartout di Rivoli, proporrà un percorso pieno di profumi e sapori, attraverso la preparazione della crostata senza glutine alle mele con crema pasticcera, fino alla dolce degustazione.

11

Celiachia: diciamoci la verità

La dottoressa Gaelle Melis, dietista dell’AIC Piemonte, animerà un momento di confronto per fare corretta informazione e sensibilizzare il pubblico sulla Celiachia, una condizione che in Italia riguarda circa 600.000 persone, di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate. Sarà un’occasione importante per sfatare falsi miti e contrastare le innumerevoli fake news che spesso contribuiscono a generare cattiva informazione e scarsa conoscenza della Celiachia.

15

Pizza 4 mani

Roberto Di Bartolomeo, titolare dei “I Giardini di Tivoli” di Savigliano, e il maestro panificatore Danilo Serravalle mostreranno il percorso che conduce alla realizzazione della pizza senza glutine: si partirà dall’impasto per arrivare alla teglia fumante pronta per essere degustata.

“Collaboriamo anche quest’anno con entusiasmo all’organizzazione della Festa del Pane perché crediamo fortemente che questa storica manifestazione cittadina rappresenti per Savigliano e il suo territorio un’ottima vetrina non solo delle sue tipicità gastronomiche, a partire dagli eccellenti prodotti dell’arte panificatoria, ma anche delle bellezze storico-culturali della città – continua Agostino Gribaudo, vice presidente vicario Ascom di Savigliano -. Grazie ad un programma ricco di novità, tra tutte l’area gluten free, e di consolidati appuntamenti, sono certo che anche questa nuova edizione dell’evento riuscirà ad attrarre in città numerosi visitatori che approfitteranno della Festa per conoscere meglio la città, generando ricadute economiche importanti su tutto il tessuto commerciale e dei pubblici esercizi”.

Di seguito, invece, il programma delle animazioni in piazza del Popolo.

SABATO 5 OTTOBRE

19 – 19.30

Out of dance

Esibizione della scuola di danza saviglianese. Società che propone discipline di danza accademica e street in tutte le loro forme nella sede di Savigliano e in quella di Sanfrè.

20 – 24

Judici e Mike Wax

Dj Judici si sta facendo notare sulla scena dance e le sue ultime tracce sono state supportate dai più grandi esponenti della musica da ballare come David Guetta, Don Diablo, Oliver Heldens, Afrojack. Si è esibito in numerosi festival internazionali: Amsterdam Dance Event, International Music Summit Ibiza, Shire Festival musicale, Festival musicale Restart, Festival musicale Collisioni, Festival musicale Wake Up. Alla Festa del Pane, Judici sarà accompagnato da Mike Wax alle percussioni.

DOMENICA 6 OTTOBRE

18.30 – 19

Ars Armonica

Esibizione della società di ginnastica ritmica saviglianese, fondata per promuovere la ginnastica ritmica come forma d’arte e offrire ai membri l’opportunità di esprimersi attraverso movimenti eleganti e creativi. Presso la società sportiva sono previsti programmi e attività di alta qualità che incoraggiano la creatività, la precisione e la grazia.

20 – 22

The Kasters

I The Kasters sono un quartetto originario di Saluzzo che ripropone i grandi classici del Rock’n’Roll e Rockabilly degli anni ‘50 spaziando fino al Surf e Jumpin’ Blues dei primi anni’’60. Alcuni artisti di riferimento della band sono Ruth Brown, Wanda Jackson, Janis Martin, Imelda May, Nancy Sinatra, Elvis, Eddie Cochran, Chuck Berry e molti altri. Capitanati dalla voce di Chiara Rosso, completano il gruppo Olli Rocca alla chitarra, Paolo Rivoira al contrabbasso e Giorgio Mattiauda alla batteria. Il sound dei The Kasters è esplosivo e graffiante, fa cantare e scatenare, impossibile non ballare ascoltando un loro concerto.

Tra le altre proposte collaterali per rendere la Festa del Pane sempre più coinvolgente si segnalano:

L’Angolo della Fantasia

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, dalle 9 alle 22, grandi e piccini potranno giocare con il Ludobus della Cooperativa Proposta 80 allestito in piazza del Popolo, mentre dalle 16 alle 17 avrà luogo il Trucca Bimbi, a cura dello staff McDonald’s di Savigliano.

Visite guidate



Il Comune di Savigliano, in collaborazione con l’Ufficio Turistico, propone una serie di visite guidate gratuite: una che anticipa la Festa del Pane e altre due nei giorni della manifestazione.

Giovedì 26 settembre – Ore 21

Dalla storia alla tavola

Appuntamento specifico alla scoperta di ciò che i documenti storici raccontano dei cibi presenti sulle tavole dei saviglianesi, con un focus sui ricettari della famiglia Santa Rosa e uno spaccato curioso sugli antichi regolamenti che già nei secoli scorsi definivano gli ingredienti necessari per avere un pane di qualità. I partecipanti potranno, inoltre, vedere come alcuni scritti dello storico saviglianese Casimiro Turletti del ‘400 facevano riferimento a un “pane croccantino stretto e lungo”; forse un possibile antenato del grissino? A chiudere, una piccola sorpresa che trae ispirazione da uno dei ricettari della famiglia Santa Rosa.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre – Ore 11 e 15,30

Scopri Savigliano

Visite guidate tra i luoghi simbolo di Savigliano per i turisti che accorreranno per la Festa del Pane: da piazza Santarosa, a palazzo Cravetta, fino alle molte chiese presenti in città. Non mancheranno, inoltre, racconti, aneddoti e curiosità sulle tradizioni che legano il territorio alle abitudini enogastronomiche e, in particolare, al mondo della panificazione e della coltivazione dei cereali.

Tutte le visite guidate sono gratuite con prenotazione via mail a iat.savigliano@coopculture.it.