+Europa Provincia Granda: "Grazie ai sindaci di Cuneo e Alba per l'adesione alla raccolta firme per il referendum sulla cittadinanza"

"Ringraziamo la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il sindaco di Alba Alberto Gatto e quello di Bra Gianni Fogliato per avere risposto si alla nostra richiesta di aderire alla raccolta firme on line per promuovere un referendum sulla cittadinanza. Siamo in attesa della risposta di altri sindaci della nostra provincia.", ha dichiarato Flavio Martino portavoce di +Europa Cuneo.

"Il referendum si propone di fare quanto il parlamento ha sempre rinviato da quando è in vigore la cosiddetta Bossi-Fini. La proposta è di portare da dieci a cinque anni il periodo necessario per richiedere la cittadinanza italiana, fatti salvi i requisiti richiesti (conoscenza della lingua italiana, lavoro regolare, assenza di reati...).

Ma il punto forte riguarda i ragazzi e le ragazze nate nel nostro paese e figli di stranieri che studiano e risiedono regolarmente in Italia. Abbiamo ascoltato per tutto il mese di agosto le esternazioni del ministro Tajani a favore dello ius scholae, salvo vedere il suo partito votare contro tale proposta qualche giorno fa in parlamento. È ora di fare concretamente un passo avanti di civiltà riconoscendo a chi è nato nel nostro paese, studia nelle nostre scuole e parla la nostra lingua pari dignità e diritti", ha concluso Martino.

È possibile firmare per il referendum dalla piattaforma on line referendumcittadinanza.it tramite spid o carta di identità elettronica.