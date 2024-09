La Camera approva il Ddl Sicurezza Ciaburro (FdI): "Il Governo Meloni protegge la serenità degli italiani”

"Con l'approvazione del Ddl Sicurezza il Governo Meloni mantiene una promessa di responsabilità ed identità importanti per tutta la Nazione”.

Con queste parole l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, vicepresidente della commissione difesa a Montecitorio, ha commentato il “Sì” della Camera al Ddl Sicurezza che introduce anche nuovi reati.

“Tra le misure più importanti voglio ricordare il reato di occupazione abusiva di immobile, vero e proprio baluardo di difesa della proprietà italiana - sottolinea Ciaburro -. Trovo importante anche l'introduzione di fattispecie come la resistenza passiva in carcere, un passo in più per permettere alla Polizia Penitenziaria di svolgere il proprio lavoro in un contesto non facile e ricco di difficoltà che la politica per troppo tempo ha trascurato. Anche la stretta sul noleggio di veicoli e sulle schede sim - prosegue l’onorevole Ciaburro - ci forniscono nuovi importanti strumenti contro fattispecie di microcriminalità e, soprattutto, terrorismo. Con questo provvedimento finalmente abbiamo fatto passi importanti per proteggere la serenità degli italiani, che per noi vale più di qualunque cosa".