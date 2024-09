Successo per la serata dedicata alla cura e al rinvaso delle orchidee al Santuario di Monserrato

Partecipazione e entusiasmo ieri sera, mercoledì 18 settembre, al Santuario di Monserrato, dove alle ore 20.30 sono ripresi i corsi dedicati al mondo delle orchidee. Il primo appuntamento, organizzato da Elisir d'orchidea in collaborazione con l'Associazione Santuario Monserrato ODV, ha visto la partecipazione di appassionati, desiderosi di approfondire le loro conoscenze su queste affascinanti piante.

Durante la serata, i partecipanti hanno portato le proprie orchidee da casa, ricevendo consigli pratici su come prendersene cura, combattere malattie e parassiti e soprattutto come eseguire un corretto rinvaso. L’esperta ha svelato i segreti per ottenere fioriture rigogliose, aiutando i partecipanti a trasformare le loro piante in veri e propri capolavori botanici, capaci di riempire di colore e vitalità qualsiasi ambiente.

Il corso, concepito per fornire le basi necessarie alla cura ottimale delle orchidee, era rivolto a chiunque volesse riportare le proprie piante in splendida forma, garantendo fioriture durature e rigogliose. La serata ha rappresentato una perfetta occasione per condividere esperienze, risolvere dubbi e imparare tecniche avanzate sotto la guida esperta degli organizzatori.

L’iniziativa conferma l'impegno di Elisir d'orchidea e dell'Associazione Santuario Monserrato nel promuovere la passione per le piante, il rispetto per la natura e la valorizzazione del Santuario attraverso eventi formativi e laboratori pratici.

Prossimo appuntamento, con iscrizione gratuita, è prevista per il 9 ottobre “orchidea che grande famiglia” conosciamo insieme le specie di orchidee più adatte alla nostra casa. Prenotazioni al numero 346.5267579