Volley - Un VBC Mondovì più solido anche grazie a Francesco Revelli: "Vogliamo migliorarci e far crescere il settore giovanile" (VIDEO)

Tornare nei campionati nazionali! E' questo uno degli obiettivi, o meglio uno dei desideri, di un rinnovato VBC Mondovì, che si accinge ad affrontare un nuovo campionato di serie C di volley. Se i ritorni in prima squadra di Michael Menardo e di Stefano Catena rappresentano un segnale chiaro sulle ambizioni dei galletti biancoblù, il ritorno di Francesco "Cecio" Revelli come Responsabile dell'area tecnica è la conferma che nel Vbc è in atto una importante ristrutturazione.

Un progetto che punta sull'esperienza e sulla qualità. La voglia di tornare in contesti più consoni al blasone dunque c'è, ma la crescita non riguarda solo la prima squadra. Si sta puntando tanto anche sul settore giovanile e l'avvento di Francesco Revelli ne è la conferma. E' chiaro che c'è ancora tanto lavoro da fare, ma la strada sembra quella giusta. Tutti gli addetti ai lavori sono pronti a rimboccarsi le maniche in vista di una stagione che si preannuncia comunque importante.

Dopo essere stato il braccio destro del "comandante" Mauro Barisciani, Francesco ha deciso di tornare a Mondovì dopo l'esperienza nel Cuneo. Le stagioni di A2 trascorse al Vbc hanno rappresentato momenti importanti per il neo responsabile dell'area tecnica, di quelli che segnano la carriera sportiva, ma che restano anche nell'animo. Insomma, una scelta di cuore! Ecco l'intervista con Francesco Revelli: