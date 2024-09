Le migliori altcoin da tenere d'occhio nel 2024

L'autunno sembra la stagione che riporterà entusiasmo sui mercati, pesantemente minati da un'estate particolarmente fiacca e priva di gioie.

Ci sono però ottime notizie in vista per il settore finanziario in generale, le quali finiscono sempre per avere i loro effetti anche sul mercato crypto, particolarmente correlato negli ultimi anni.

A iniziare da un taglio dei tassi d'interesse della BCE e della FED, passando per un periodo dell'anno storicamente propizio alla crescita e finendo con le elezioni alla Casa Bianca che si terranno a novembre, ci sarà sicuramente da divertirsi.

In questa ottica però, occorre farsi trovare preparati verso un mercato che non dorme mai e non aspetta nessuno, posizionandosi prima che il meglio sia già passato.

Dunque, in previsione di questi scenari, quali sono le migliori crypto da detenere in portafoglio per i prossimi mesi? Andiamo a vedere 4 prevendite che hanno tutte le carte in regola per esplodere e fare grandi numeri anche con piccoli capitali investiti.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained è uno dei progetti più ambiziosi nel mondo delle meme coin che ci sia al momento, dato che vuole porsi come punto di riferimento e base per tutte le meme coin future.

Si tratta di una blockchain layer-2 con base Ethereum, la quale offre costi di transazione bassissimi e incentiva le meme coin a sviluppare su questo network.

Ha le sembianze di una meme coin già famosa, ovvero PEPE (che prende da Pepega la rana) ma, anche qui, ha il suo piano ben preciso per puntare in alto.

PEPE è una meme coin che è già esplosa e si trova ora con una market cap molto alta e margini di crescita ridotti, cosa che sta facendo volare via parte dei capitali verso nuove realtà con potenziale superiore.

Questo è il caso di Pepe Unchained, una meme coin che riprende PEPE ma dal potenziale ancora intatto, capace di una crescita che non può più verificarsi nei token già affermati.

Sarà Pepe Unchained la nuova PEPE? Questo è impossibile dirlo oggi, ma sicuramente ci sono moltissimi investitori che lo pensano. La prevendita ha già raccolto infatti oltre 13,5 milioni di dollari, mentre il token è acquistabile a 0.0098 dollari.

Memebet (MEMEBET)

Passando al settore GambleFi, negli ultimi mesi stiamo assistendo a un fenomeno nuovo che sta conquistando il mercato, ovvero la nascita e la proliferazione dei casinò su Telegram.

Si tratta di portali dov'è possibile giocare senza necessità di registrazione o altre complessità. Basta collegarsi e iniziare a divertirsi.

Questa ondata di gioco facile sta facendo crescere rapidamente l'intero settore, con alcune piattaforme che hanno potenzialità superiori alle altre.

Un esempio è proprio Memebet, ovvero un portale che apre e abbraccia le meme coin, creando il Memebet Token che permette di giocare sulla piattaforma nativa e che, a sua volta, è una meme coin.

A questo si aggiunge il fatto che, sempre sul portale Memebet, sia possibile partecipare ai giochi usando le proprie meme coin, cosa che la community chiedeva da tempo.

Questi due fattori insieme hanno fatto immediatamente accendere i riflettori sulla prevendita di Memebet, la quale ha raccolto oltre 240.000 dollari in pochi giorni mentre il token è acquistabile a 0,0252 dollari.

Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars è quella che potremmo definire "la madre di tutte le meme coin", in quanto è un progetto che racchiude in sé il potenziale di tutte le altre.

Sulla piattaforma di Crypto All-Stars è infatti possibile mettere in staking le proprie meme coin (comprese tra Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Based Brett, Mog Coin, Milady, Turbo Token, Toshi The Cat, Coq Inu e Bonk Coin), per farmare il token STARS.

Questo token potrà a sua volta essere messo in staking per guadagnare un APY che, attualmente, si attesta sul 1.117% e, unito a questo, si sbloccheranno anche livelli più alti di ricompense sulle altre meme coin.

Una facile rendita passiva per tutti coloro che hanno una strategia d'investimento sulle meme coin, cosa che ha già reso molto popolare la prevendita. Sono stati raccolti infatti oltre 1,3 milioni di dollari mentre il token STARS è disponibile a 0.0014477 dollari.

Mega Dice (DICE)

Altra piattaforma GambleFi che offre qualcosa di nuovo e imperdibile sul mercato, è Mega Dice col suo token di governance oggi in una fase avanzata della prevendita.

Un token di governance è quello che permette al detentore che lo mette in staking di votare per le decisioni aziendali e permette di ottenere una parte dei dividendi dell'azienda stessa.

Sì, col token DICE si diventa una sorta di azionisti di un casinò che fattura oltre 50 milioni di dollari al mese, partecipando a un business estremamente lucrativo.

Non sorprende dunque che il token DICE abbia già raccolto quasi 2 milioni di dollari di prevendita, mentre il token è acquistabile a 0.116056 dollari.