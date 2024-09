Cantieri di lavoro ACLI a Centallo in preparazione del 33° Congresso Provinciale che si svolgerà il 5 ottobre

In preparazione del 33° Congresso Provinciale delle Acli Cuneesi, intitolato: “Il coraggio della pace”, che si svolgerà sabato 5 ottobre 2024, presso la “Casa Regina Montis Regalis”, a Vicoforte, lunedì 16 settembre, nella sala del Circolo Acli “M. G. Centallo”, il Consiglio provinciale Acli Cuneesi ha incontrato un bel gruppo di persone, invitate ad esprimere la loro disponibilità e le modalità di partecipazione alle attività dell’associazione, in vari ambiti per il prossimo quadriennio.

I presenti si sono divisi in “cantieri di lavoro” che hanno toccato diverse aree: cultura e formazione, giovani, Coordinamento donne e famiglia, lavoro e montagna, sanità e digitalizzazione e rapporti con altri enti e associazioni e promozione Acli.

Sono emerse tante idee e proposte che si cercherà di portare avanti insieme, con i Circoli e con le altre realtà che lavorano nei territori, con le quali molti circoli già collaborano (Comuni, parrocchie, proloco, associazioni ecc.)

Nel ringraziarli per il loro impegno, il presidente provinciale Elio Lingua ha detto: “ E’ iniziato per noi un tempo di riflessione e verifica che diventa l'occasione per guardarsi e raccogliere le sfide che la realtà rivolge alla nostra associazione. Dobbiamo superare le resistenze legate al passato: “Si faceva così …”, “abbiamo sempre fatto così…” come i timori per un futuro che appare incerto.

Dobbiamo pensare a nuove forme di presenza, a nuove forme di collaborazione, a nuovi servizi per realizzare sempre di più la mission dell'associazione.

Le risposte non sono certo scontate, né possono essere improvvisate; sono cambiate molte coordinate e siamo cambiati anche noi come donne, come uomini; abbiamo l'esigenza del rinnovamento e della crescita nella collaborazione per diverse iniziative e proposte dell'associazione. Dobbiamo impegnarci a riprendere con responsabilità, con entusiasmo, con passione il “fare le ACLI”.