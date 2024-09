Calcio. Bra, debutto in giallorosso da incorniciare per Adam Amansour

Ha esordito in Bra-Vado (5-0), subentrando a Matteo Pautassi al 1° minuto del secondo tempo. Non poteva esserci debutto migliore, in giallorosso, per Adam Amansour.

Nato a Pinerolo nel 2004 (cittadinanza italo-marocchina), laterale destro e all'occorrenza sinistro. Cresciuto tra le giovanili del Pinerolo e della Juventus (fino alla Primavera), ha vestito la maglia del Crotone (Primavera), del Pinerolo (Serie D), per poi approdare al Chieri.

Ora, il passaggio al Bra. Giocatore dinamico e grintoso, una risorsa preziosa per mister Fabio Nisticò e lo staff tecnico