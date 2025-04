Ciclismo, tornano le "Vasco Ronde": due le prove speciali in programma

Conto alla rovescia per il ritorno delle "Vasco Ronde", gara ciclistica a cronometro organizzata da Mo.Va Bike, gruppo ciclistico dell’ASD Monastero Vasco, in collaborazione con il Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo, valida come prova del campionato provinciale montagna ACSI 2025, che si terrà il prossimo sabato 26 aprile.

"Siamo molto contenti di poter proporre anche quest'anno le 'Vasco Ronde' - spiegano gli organizzatori - la formula, sopratutto nel nome, rende omaggio ai vecchi rally anni '80. Sarà un percorso con due prove speciali e speriamo che possa incontrare l'apprezzamento da parte di partecipanti e pubblico come la scorsa edizione".

PERCORSI

CRONOSCALATA 1: località Niere, Strada Bertolini Sottani, bivio Bertolini sott, bivio Pagliani, Marenchi, via Unie, incrocio Strada San Martino (m 4000, D+ 250, pend. media 6,%, pend.max 16% )

CRONOSCALATA 2: località Niere, via Vecchia di Frabosa, Via Morere, piazzale chiesa di San Lorenzo; (m 2000, D+150 pend. media 7 %, pend. max. 17% )

IL PROGRAMMA

Il ritrovo è previsto alle 13,30 presso la "Locanda di Don Chisciotte", dagli impianti sportivi di via Roapiana dove i corridori potranno iscriversi a partire dalle 13.30. La partenza è fissata alle 15.01 da Niere e le classifiche saranno pubblicate a fine gara.

PREMIAZIONI

I primi otto delle classifiche di categoria saranno premiati con biglietti e sconti per le visite guidate alla cupola del Santuario di Vicoforte e al castello di Casotto e prodotti esclusivamente del territorio monregalese, al fine di promuovere le peculiarità artistiche, culturali e gastronomiche del territorio.

Maggiori informazioni e per leggere il regolamento completo

https://www.movabike.org/2025/01/23/vasco-ronde-2-edizione/ e sul sito sito www.movabike.org