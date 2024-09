Alba, convocato il Consiglio comunale: all'ODG la presentazione delle linee programmatiche di mandato

Il Presidente Maurizio Marello ha convocato il Consiglio comunale di Alba giovedì 26 settembre, alle ore 16.00, nella sala consiliare “Teodoro Bubbio” del palazzo comunale. La seduta sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale “Città di Alba” della piattaforma YouTube.

All'ordine del giorno, la commemorazione della signora Mariangela Roggero Domini, vicesindaco nella Giunta Marello dal 2019 al 2013, seguita dalla presentazione delle linee programmatiche di mandato da parte del primo cittadino albese, Alberto Gatto.

Quindi, le proposte di deliberazione che si sottopongono all’approvazione del Consiglio comunale, partendo con l'assessore al Bilancio Gigi Garassino per l'approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2029 relativo alla sezione strategica 2025/2029 ed alla sezione operativa 2025/2027.Ancora, la quarta Variazione al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026 e conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024 e l'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

L'assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio relazionerà quindi sul Programma Triennale 2024-2026 ed Elenco Annuale 2024 dei Lavori Pubblici.

Tra gli altri punti all'ODG, l’eliminazione cartografica di due tratti stradali privati individuati erroneamente come viabilità pubblica, l'approvazione del Regolamento per la composizione e il funzionamento della Commissione consultiva comunale per l’agricoltura, l'elezione dei componenti del Consiglio della Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero” e della Commissione comunale per il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.