Il liceo sportivo di Limone rilancia con l’università di Genova

Il liceo sportivo di Limone Piemonte non solo non chiude ma rilancia guardando in avanti in sinergia con l’università di Genova, Savona, Imperia in un progetto di valorizzazione delle Alpi del Mare.

Venerdì 20 settembre si sono incontrati il neodirigente scolastico Carlo Garavagno con la vicepreside Paola Tesio, il sindaco di Limone Massimo Riberi, il rettore dell’università di Genova Federico Delfino con il suo staff, i proff. Enrico di Bella e Giulia Pellegrin, l’arch. cuneese Raffaella Genta anche in rappresentanza del sindaco di Alassio.

Federico Delfino è stato eletto magnifico rettore dell'Università di Genova per il mandato 2020-26. Ingegnere, 48 anni, già delegato per il ponente ligure e Direttore del Campus universitario di Savona, il prof. Delfino è docente di Sistemi elettrici per l'energia, esperto di energie alternative e innovazione. Oltre ad un momento di didattica orientativa con gli studenti sugli indirizzi unici offerti dall’università ligure (www.unige.it) nella sede e nei vari poli di Savona ed Imperia, nell’incontro a Limone si è discusso di un progetto sinergico di formazione, lavoro, biodiversità ed outdoor, che valorizzi la Liguria con il basso Piemonte, destagionalizzando le attività (non solo invernali per Limone, non solo estive per quelle marine della Liguria).

Il sindaco Massimo Riberi, che crede fortemente in questo progetto insieme alla scuola (il liceo sportivo rappresenta un gioiello fondamentale per la ripartenza della val Vermenagna, frequentata in passata da due campioni mondiali Corrado Barbera e Marta Bassino, attualmente da un campione di sci di fondo componente della squadra nazionale dell’esercito e da Arianna Barale campionessa di coppa Europa di motociclismo), ha ricordato le potenzialità della città e della valle, servita dalla linea ferroviaria che dovrebbe divenire internazionale.

Gli studenti che frequentano il liceo economico sociale a curvatura sportiva di Limone ricevono un contributo fino a 204 euro l’anno per agevolare l’acquisto dell’abbonamento ferroviario oltre ai contributi previsti dalla regione.

Nel salone dell’orientamento del 4 e 5 ottobre, nella caserma Vian degli alpini a San Rocco Castagnaretta, saranno presentate le attività formative agli studenti di terza media.