Istituto Diagnostico Athena: "Migliore è la diagnosi, più efficace è la cura”

In tempi in cui le liste d'attesa restano ancora un problema per molti cuneesi ecco che ora per esami diagnostici e prestazioni è possibile prenotarsi all'Istituto Diagnostico Athena. Ha aperto la sua sede a Cuneo in corso Gramsci 18/C lo scorso 5 agosto offrendo servizi in via di implementazione sempre più all'avanguardia.







Alla guida del centro il dottor Marco Mannino, direttore sanitario, e il dottor Paolo Sibona, direttore tecnico della Radiologia. Conosciamoli meglio:



Il dott. Mannino è Neurochirurgo e responsabile della Neurochirurgia e Chirurgia Vertebro-Midollare della Clinica Humanitas Cellini di Torino. Il dott. Sibona è un Radiologo con lunga esperienza sia ospedaliera che di gestione di centri radiologici privati.

Chiunque si rechi al centro può chiedere di parlare con loro.

Quali sono i servizi che si possono prenotare?



Abbiamo sin da subito pensato ad un'offerta specifica, ma con una strumentazione di alta qualità tecnologica come per la Risonanza Magnetica ad alta intensità di campo, la Tac ad Alta Definizione oltre alla Radiologia tradizionale, la Mammografia, l'Ecografia e la Densitometria ossea o Moc. E’ già possibile eseguire visite ortopediche, neurochirurgiche ed il percorso donna che comprende mammografia e ecografia mammaria, esami fortemente raccomandati nella prevenzione del tumore della mammella. Dal primo ottobre, inoltre, sarà possibile prenotare visite neurologiche, elettromiografie ed elettroencefalogrammi.









Costi e tempi sono il vostro “cavallo di battaglia” perchè?

Cerchiamo quotidianamente di ascoltare le richieste dei pazienti: la richiesta principale è il tempo breve di esecuzione legato ad una prestazione di alta qualità legato ad una spesa che non incida in modo determinate sul bilancio economico di una famiglia. La finalità primaria del nostro istituto intende tradursi nel fornire servizi in tempi brevi, dalla prenotazione ed esecuzione alla refertazione, a costi sostenibili per rispondere in modo fattivo alle esigenze di tutti i cuneesi.



Come prenotarsi e dove?



Presso la reception dell'Istituto in corso Gramsci dalle 8,30 alle 19 si troveranno le impiegate pronte ad accogliere ed effettuare le prenotazioni per chi desidera farlo di persona, ma in alternativa è sufficiente telefonare al 0171/708614 o per i più tecnologici scrivere una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@idathena.it. Abbiamo attivato anche un numero di cellulare per le richieste Whatsapp e sms: 353.4735143. Riteniamo sia una modalità molto utilizzata e di immediato riscontro.



Per gli esami diagnostici vengono utilizzate strumentazioni all'avanguardia, quale vantaggio rappresenta per il paziente?





Il nostro motto (si può leggere sul sito o sulla porta di ingresso…) è “migliore è la diagnosi, più efficace è la cura!”. Un paziente che esegue un esame con strumentazioni obsolete è un paziente a rischio di diagnosi errata o non eseguita. Sottoporre un paziente ad esami con strumenti non appropriati, peraltro, induce i medici prescrittori in errori oltre che diagnostici anche terapeutici.

Ecco perché abbiamo puntato su strumentazioni molto sofisticate, integrate, e di ultimissima generazione.





Presto a quelli sopracitati si integreranno nuovi servizi quali la terapia del dolore, di cosa si tratta?

Come preannunciato in fase di apertura tra qualche settimana sarà possibile prenotare le visite e i trattamenti di terapia del dolore. L’algologia, rappresenta un’opportunità che viene offerta al paziente di trattare molti stati dolorosi, a partire dalla cefalea, passando per i dolori della colonna vertebrale, fino alle problematiche articolari di anca, spalla e ginocchio ad esempio. E’ una possibilità di cura che viene offerta in alternativa, o quanto meno prima, che ci sia necessità di un intervento chirurgico. In molti casi è risolutiva.



Perchè dar vita a un tale centro a Cuneo, come e quando è nata l'idea?



La medicina è diventata molto settoriale e specialistica. Ciò offre risposte cliniche sempre migliori con tassi di guarigione, per fortuna, molto alti. Il prezzo da pagare è una richiesta crescente di diagnostica, sia in termini di qualità che di quantità. E il Sistema Sanitario Nazionale, come sta accadendo in tutta Europa d’altra parte, non riesce a sostenere questa richiesta. Per noi era incomprensibile che un cuneese si dovesse necessariamente spostare dalla propria città per fare la diagnostica.







L'istituto Diagnostico Athena è stato curato e pensato nel dettaglio, anche gli spazi interni ne esprimono la filosofia...



L'ambiente in cui ci troviamo quando dobbiamo sostenere un esame non è da sottovalutare. L'impatto psicologico è parte del percorso di accoglienza ed esecuzione della prestazione, che talvolta può determinarne la stessa riuscita. Locali accoglienti ed ospitali vogliono dare l'immagine dell'essenza del nostro centro. Ogni spazio è stato umanizzato e realizzato architettonicamente attorno al paziente, superando la rigidità dei tradizionali luoghi spersonalizzanti, tipici delle strutture sanitarie.