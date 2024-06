Quale futuro per il MIAC di Cuneo? Boselli: “Conti di nuovo in rosso, la sindaca agisca”

Cosa ne sarà della MIAC Scpa, società partecipata del Comune di Cuneo e gestrice dell’omonima area in frazione Ronchi? A chiederselo il consigliere comunale Giancarlo Boselli (Indipendenti), che ha presentato un’interpellanza specifica, discussa con ogni probabilità nel Consiglio comunale in programma per la prossima settimana.



Al centro della richiesta d’informazioni del consigliere la situazione finanziaria della società, tornata “in rosso” nonostante la boccata d’aria coincisa con la vendita dei terreni alla Scannell Properties, gli stessi dove ormai da tre anni sorge lo stabile - inutilizzato – che avrebbe dovuto diventare un centro di smistamento Amazon.



“Una vendita che non ha avuto ruolo strategico ed è servita solo a risanare, momentaneamente, il bilancio della società ora già tornato in rosso” spiega il capogruppo degli Indipendenti nell’interpellanza.



“La situazione finanziaria della società richiede al Comune una presa di posizione urgente – prosegue Boselli - : una decisione non più rinviabile, visto il peso che la situazione conserva sul bilancio dell’amministrazione comunale. La sindaca si era impegnata ad affrontare una discussione sul futuro del MIAC in tempi il più possibile rapidi, non escludendo l’opportunità di uno scioglimento, ma nulla si è più saputo”.