A Ceva ogni cittadino potrà segnalare la presenza di barriere architettoniche da abbattere

È disponibile da alcuni giorni sul sito del Comune di Ceva un modulo per segnalare le barriere architettoniche presenti in Città.

Un gesto semplice, ma di grande senso civico e comunità.

"Si tratta di una semplice scheda - spiega l'assessore Cinzia Boffano - che la scorsa settimana è stata presentata e consegnata anche a tutte le associazioni. Vivere Ceva come disabile, temporaneo oppure no, è complicato per questo vogliamo intervenire in maniera concerta".

"Le barriere architettoniche sono molte ed è difficile riconoscerle. - prosegue Boffano - Quello che chiediamo è che i cittadini provino, anche solo per pochi minuti, a mettersi nei panni di chi ha queste difficoltà: come risulta l'accesso ai agli uffici, alle farmacie, ai supermercati? Ora tutti hanno la possibilità di segnalare le criticità, compilando una scheda".

Il modulo è disponibile sul sito del Comune o presso l’ufficio protocollo sito al piano terra del municipio.

"Attendiamo numerose segnalazioni (entro il 31 ottobre p.v.), che verranno utilizzate per aggiornare il progetto. - conclude l'assessore Boffano - Solo collaborando si può lavorare in modo da costruire e, soprattutto, abbattere barriere visibili e invisibili".