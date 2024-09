Alunni di Sanfrè e Ceresole vincono il concorso "Disegnare il territorio"

Hanno girato cortometraggi attraverso i quali valorizzare e promuovere l’immagine dei loro paesi e delle loro zone, e lo hanno fatto così bene da essere premiati al concorso nazionale “DiSegnare il territorio 2023/2024”: sono i bambini delle classi Quinte A e B della Primaria di Sanfrè e della scuola dell’Infanzia di Ceresole d’Alba, plessi che fanno parte dell’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva del Bosco.

I primi hanno realizzato un video in cui hanno ricreato le feste nobiliari ottocentesche ospitate a Villa Rambaudi, edificio storico simbolo del paese. I secondi hanno raccontato per immagini la storia del fiore di loto che, importato dalla Cina dall’originario proprietario di cascina Gallina, ancora nasce in quella peschiera ogni estate. A entrambi i lavori è stata assegnata la Medaglia d’Oro del primo premio del concorso, pari merito con alcuni altri istituti italiani.

L’attività è stata portata avanti con la guida delle e degli insegnanti: Daniela Groppo, Maria Morrone, Dario Roasio, e Maria Maddalena Merluzzo per la Primaria di Sanfrè; Claudia Avataneo, Monica Bertaina, Giulia Tesio, Simona Bonetto, Gabriela Costa, Elena Longo Vaschetti e Sonia Fornero per l’Infanzia di Ceresole. Docenti e bambini sono stati invitati alla cerimonia di premiazione in programma il prossimo 15 novembre a Napoli, dove una delegazione dell’IC Arpino ritirerà le medaglie

"Il nostro istituto partecipa spesso a queste iniziative perché rappresentano un modo innovativo ed efficace per far conoscere agli studenti il loro territorio – spiega la professoressa Anna Giordana, Dirigente dell’IC Arpino -. Inoltre, offrono un momento importante di lavoro cooperativo grazie al quale bambini e ragazzi fanno squadra, studiando e imparando insieme".