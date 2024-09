Meeting di apertura per il Lions Club Mondovì Monregalese per il nuovo anno sociale

Serata di apertura dell’anno sociale 2024-2025 per il Lions Club Mondovì Monregalese nella quale il presidente Carlo Allena ha illustrato le principali finalità e gli obiettivi del mandato evidenziando: “Quest’anno sociale si apre con la promessa di nuove sfide, di nuove opportunità e soprattutto di un rinnovato impegno al servizio della comunità. Le attività del club erano già iniziate la scorsa settimana, con il sostegno all’evento del Comune di Mondovì, Sport in Piazza, e con la raccolta di materiale scolastico per un supporto all’istruzione organizzata da soci del nostro club che ringraziamo per l’impegno”.

Fondamentale sarà la collaborazione con i giovani del Leo Club Mondovì Monregalese, come ha evidenziato la presidente Marianna Fia.

Essenziale sarà lavorare insieme agli altri club e la presidente Romana Gaiero del Lions Club Carrù-Dogliani ha evidenziato come l’etica lionistica ha come punto fondamentale la collaborazione tra i diversi club.

Nella serata sono intervenuti diversi soci cha hanno specifiche funzioni, per spiegare le finalità per le quali operano.