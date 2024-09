Riqualificato il belvedere di Monte Calvario a Villanova Mondovì

Sono stati presentati ufficialmente nel pomeriggio di sabato 21 settembre, con un aperitivo al tramonto, i primi risultati dell'intervento di riqualificazione del Belvedere realizzati a Monte Calvario.

L'intervento, per un importo complessivo di circa 20mila euro, è stato messo in campo dall'amministrazione comunale, con un sostegno di 8mila euro da parte di Fondazione CRC.

La prima parte dei lavori ha riguardato la pulizia e la messa in sicurezza dell'area, in modo da restituirla alla cittadinanza, oltre all'installazione di una nuova staccionata e nuova bacheca informativa.

"Siamo felici di aver restituito alla comunità un luogo che negli ultimi anni non era accessibile in sicurezza -. spiega l'assessore Giacomo Vinai che, con tutta l'amministrazione da mesi lavora per il recupero, la valorizzazione e il potenziamento della rete sentieristica villanovese - "In primis siamo intervenuti a livello sanitario sui pini colpiti dalla processionaria. L'obiettivo è quello di procedere in maniera similare su tutto il Momburgo in modo da renderlo accessibile e fruibile in tranquillità ai villanovesi e ai turisti".

"Il nostro territorio - prosegue Vinai - è ricco di sentieri e scorci naturali che vogliamo valorizzare e il Momburgo è in una posizione strategica verso i comuni di Pianfei, Roccaforte Mondovì e Chiusa di Pesio. L'obiettivo sarà quello di potenziare i i percorsi, creando una rete che sia adatta non solo a sportivi, ma anche a famiglie, in modo che tutti possano godere e conoscere anche le bellezze artistiche che abbiamo: da Villavecchia, al Santuario di Santa Lucia e alla grotta dei Dossi, con una progettazione che sia sostenibile da tutti i punti di vista".

I lavori proseguiranno tra l'autunno e la primavera.