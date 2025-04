Gli AIB di Peveragno donano colombe di Pasqua agli anziani delle case di riposo locali

In occasione della Pasqua in arrivo i volontari della squadra AIB di Peveragno hanno scelto di trascorrere un pomeriggio in compagnia degli anziani delle case di riposo locali, portando loro allegria e alcune colombe.

Cinque i volontari degli Anti Incendi Boschivi che oggi, sabato 5 aprile, hanno fatto visita a Villa Fiorita, Villa San Giuseppe Moscati, Residenza Le Rose e alla Residenza "Don Giacomo Peirone", per consegnare circa 30 colombe della Balocco.

I volontari sono stati accolti con allegria dal personale delle strutture e dagli ospiti che hanno molto apprezzato il gradito dono.