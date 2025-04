L'Ana di Ceva raccoglie materiale per la missione Inifil in Libano

Nell'ambito della missione UNIFIL, che nei prossimi mesi vedrà impegnato in Libano il 2° Reggimento Alpini di Cuneo, l'ANA di Ceva propone una raccolta di materiale sanitario (non deperibile, non medicinali), vestiario, materiale didattico-scolastico e giocattoli da destinare alle molte persone in difficoltà nel Sud di quel Paese al confine con teatri di guerra.



L'A.N.A. Sezione di Ceva si occuperà della raccolta del materiale che verrà consegnato direttamente al contingente in partenza.

Per maggiori informazioni e per la raccolta, è possibile rivolgersi ai Capi Gruppo e ai comuni che fanno parte del territorio di competenza della sezione.



Info: 328.2640085 - mail: ceva@ana.it

Il materiale andrà consegnato entro il 5 maggio