Saluzzo, il Consiglio comunale dei Ragazzi ha incontrato il sindaco Demaria

Il “Ccr – Consiglio comunale dei Ragazzi” di Saluzzo ha conosciuto il nuovo sindaco Franco Demaria con la sua giunta, da giugno alla guida della città.

L’incontro è avvenuto martedì 17 settembre negli spazi de “Il Quartiere” di piazza Montebello.

«I/le giovani consiglieri/e sono stati eletti a maggio – dicono gli operatori che seguono i lavori del Ccr - e, dopo un primo incontro di conoscenza nella tarda primavera con gli educatori del progetto, Leonardo Giletta e Irene Macrì, si era programmato per settembre il meeting con gli amministratori comunali adulti».

Durante il pomeriggio è intervenuta anche l'artista Alessandra Cerotto Parigi.

«Giovani e adulti, compresi anche docenti dell'Istituto comprensivo di Saluzzo, si sono messi in gioco, suddivisi a gruppi, e hanno riflettuto sul loro modo di vedere Saluzzo e il circondario. Dopo oltre un'ora di attività laboratoriale ogni gruppo ha realizzato un'opera all'interno della quale il territorio si può osservare a 360°. Gli elaborati sono stati presentati ai genitori e familiari, invitati a partecipare all'incontro dalle 18.30. Ora l'intenzione è di esporre tali opere il prima possibile negli spazi comunali di via Macallè così da far conoscere il progetto Ccr a tutta la cittadinanza».

Non è una casualità la presenza all’appuntamento degli adulti. «Con amministratori, insegnanti e familiari – proseguono gli operatori - abbiamo voluto sottolineare l'importanza del lavoro di rete all'interno di questo progetto, nato con l'intento di dare voce ai più giovani, ascoltando le loro esigenze e valorizzando le loro proposte. Fin dall'avvio i vari adulti coinvolti sono stati chiamati a essere facilitatori di un processo di crescita e di esercizio della democrazia».

Ai/alle giovani consiglieri/consigliere è stato consegnato un kit con una cartellina dove potranno "archiviare" i materiali di lavoro utilizzati nel corso dell'anno e due quaderni operativi realizzati dal Coordinamento enti locali per la Pace, al quale il Comune di Saluzzo aderisce. Si tratta di "Facciamo pace" e "E io avrò cura di te".

Oltre al sindaco Demaria erano presenti gli assessori Attilia Gullino, Fiammetta Rosso ed Enrico Falda.