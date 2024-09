Villanova, divieto di transito in via Roma per lavori di manutenzione al tetto di un'abitazione

Scattano a partire da oggi, lunedì 23 settembre, le modifiche temporanee alla viabilità in via Roma per lavori di manutenzione al tetto di un fabbricato al civico 51.

Nella giornata odierna e in quella di domani (24 settembre) è istituito il divieto di transito dalle 08.00 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00, per tutte le categorie di veicoli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Teatro e il civico 51.

Il divieto varrà anche dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (e comunque sino a fine lavori) dal 25 al 27 settembre e dal 30 settembre al 4 ottobre (negli stessi orari) e nelle giornate di sabato 28 settembre e 5 ottobre (dalle 8 alle 12).

Viene istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per situazioni di urgenza e necessità dei residenti nei tratti inaccessibili di Via Roma (a monte e a valle del cantiere), ed eventuali autorizzati dal Comando Polizia Locale.