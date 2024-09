Assegno Sociale INPS: Consulenza gratuita e personalizzata

Il Patronato Acli offre una consulenza gratuita e personalizzata per accedere all’Assegno Sociale, una prestazione assistenziale INPS che spetta a chi ha compiuto 67 anni di età e si trova in condizioni economiche disagiate. Non dipende dal versamento dei contributi e può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari residenti in Italia.

Per avere diritto all’Assegno sociale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: avere compiuto 67 anni di età; essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell’Unione Europea, oppure extracomunitario con permesso di soggiorno CE-SLP; risiedere in Italia da almeno dieci anni consecutivi; avere un reddito annuale inferiore a 6.947,33 euro se si è soli, o a 13.894,66 euro se coniugati.

L’importo dell’Assegno Sociale per il 2024 è di 534,41 euro al mese per tredici mensilità. Se si ha un reddito inferiore alla soglia, ma non nullo, si riceverà una somma ridotta pari alla differenza tra l’importo intero e il reddito. In caso di superamento della soglia, si perde il diritto all’assegno.

Il pagamento inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per info e prenotazioni rivolgersi al Patronato Acli ai seguenti indirizzi:

Cuneo Piazza Virginio, 13, tel. 0171/452611;

email: cuneo@patronato.acli.it

Cuneo - Movicentro - Piazzale della libertà, 16, tel. 0171/452691

email: mondovi@patronato.acli.it

Alba - P.zza S. Francesco, 4, tel. 0173/33161,

email: alba@patronato.acli.it

Bra - Piazza Roma, 5, tel. 0172/055910 (chiuso il lunedì), email: alba@patronato.acli.it

Fossano - Via Vescovado, 16, tel. 0172/636586; email: cuneo@patronato.acli.it

Mondovì - P.zza S. Maria Maggiore, 6, tel. 0174/552481, email: mondovi@patronato.acli.it

Saluzzo - Via Piave, 17, tel. 0175/217568,

email: saluzzo@patronato.acli.it

Savigliano - Via Vittorio Veneto, 38, tel. 0172/712963, email: savigliano@patronato.acli.it