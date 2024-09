"Per una governance diffusa del Welfare": a Cuneo il secondo incontro del progetto WellGranda

Martedì 24 settembre, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, presso il Rondò dei Talenti in via Luigi Gallo 1 a Cuneo, si terrà l’evento "Per una governance diffusa del Welfare: quali competenze, responsabilità e risorse".



L’iniziativa è il secondo evento pubblico inserito all’interno della programmazione di "WELLGRANDA | Reti di Welfare" (www.wellgranda.org), azione promossa dalla Fondazione CRC e realizzata in collaborazione con SocialFare I Centro per l’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di sviluppare e accompagnare azioni di sistema capaci di promuovere l’inclusione, il benessere sociale e culturale delle persone in provincia di Cuneo.



Questo appuntamento ha l'obiettivo di portare alla comunità temi di welfare rilevanti, approfondendo i temi delle figure centrali e dei ruoli di governance in ambito welfare, attraverso l’esperienza di welfare e community manager e l’esplorazione di buone pratiche, competenze e casi studio.

Silvia de Aloe, responsabile Sviluppo Strategico di Dialogica, tratterà il tema del welfare di comunità, in un confronto con Ilaria Botta, welfare manager del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, che porterà il suo contributo sul tema del welfare aziendale. Il panel sarà moderato da Laura Orestano, amministratrice delegata di SocialFare - Centro per l’Innovazione Sociale e presidente di SocialFare Seed, primo "impact seed fund" in Italia.

Laura Orestano commenta: "Il welfare territoriale è una forma di innovazione sociale rilevante per le persone, le comunità e le imprese. Costruire un modello allargato di governance e di progettualità per il welfare significa decentralizzare e democratizzare i processi di sviluppo. Wellgranda è la prima sperimentazione italiana in tal senso".

Silvia de Aloe, socia fondatrice, presidentessa del Consiglio di Amministrazione e responsabile Sviluppo Strategico di Dialogica, racconta che, “come impresa costantemente impegnata in processi di Community holder Management, riteniamo che il progetto Wellgranda faciliti l’adozione di modelli collaborativi orientati alla responsabilità condivisa, aspetti cruciali nell’innovazione dei servizi per i cittadini e nel disegnare la sostenibilità futura delle politiche di welfare locale”.

Ilaria Botta, welfare manager del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere di Biella, ritiene che “Wellgranda [sia] un’importantissima opportunità per coloro che vogliono cogliere la sfida dell’innovazione nell’ambito del welfare, con una proposta variegata che mette al centro fare cultura e creare uno scambio di idee sul tema. È un’occasione preziosa per promuovere il dialogo e la collaborazione, elementi fondamentali per affrontare insieme le sfide future del welfare”.

Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC, commenta: “Prosegue, grazie a questa nuova occasione di scambio e approfondimento con esperti di livello nazionale, il percorso che WellGranda sta promuovendo sul territorio per innovare il welfare e accompagnare il terzo settore nelle trasformazioni della nostra società. Un progetto attraverso cui la Fondazione CRC vuole contribuire alla costruzione di una società più giusta, inclusiva e sostenibile”.

Al termine degli interventi, un momento dedicato alle domande e al confronto sul tema. Per informazioni e iscrizioni:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wellgranda-per-una-governance-diffusa-del-welfare-950868773097?aff=oddtdtcreator

WELLGRANDA | Reti di Welfare è l’azione di Fondazione CRC, realizzata in condivisione con SocialFare che a partire dal 2023 e fino a dicembre 2025 lavora su 3 assi di azione (Academy Territoriale, Accompagnamento Progettuale, Modellizzazione) in 5 aree di sfida per il welfare sul territorio del Cuneese coinvolgendo enti, organizzazioni del territorio e cittadinanza attiva.

WELLGRANDA | Reti di Welfare ha all’attivo due percorsi di Academy erogati che coinvolgono oltre 40 persone, quattro progetti innovativi di welfare accompagnati e quattro in corso nell’asse di Accompagnamento Progettuale, quattro tavoli di lavoro permanenti con enti istituzionali del territorio sull’asse Modellizzazione.

Prossime attività in programma per la seconda metà del 2024: il percorso Academy Plus, rivolto specificamente ad alcuni progetti selezionati, ed un evento di networking sul territorio aperto ai diversi assi del progetto.

Per tutti i dettagli: www.wellgranda.org