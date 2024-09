Volley femminile: Honda Olivero Cuneo d’assalto, vinta la Clai Cup

Ottima prova della Honda Olivero Cuneo nella due giorni di Imola: le ragazze di coach Pintus hanno vinto la Clai Cup.

Il torneo si è svolto nel weekend del 21-22 settembre presso il Pala Ruggi di Imola, dove Honda Olivero Cuneo, Clai Imola, Black Angels Perugia e CDA Volley Talmassons sono state protagoniste.

Nella prima giornata del torneo la Honda Olivero Cuneo ha avuto la meglio sulle padrone di casa della Clai Imola. Le ragazze di coach Pintus hanno concluso il match sul 3-0, guidando sempre la partita. La vittoria ha così permesso alle Gatte di giocarsi la finale contro la CDA Volley Talmassons nella giornata di oggi. Finale terminata sempre sul punteggio di 3-0 in favore della Honda Olivero Cuneo, ma tiratissima nel secondo e nel terzo set.

l termine del torneo Noemi Signorile è stata premiata come MVP della competizione.

“Ovviamente, se porti a casa un risultato così, la due giorni non può che essere positiva. Tuttavia è una vittoria che va presa nel modo giusto, cosi come abbiamo fatto dopo la sconfitta di Costa Volpino. Siamo felici, ma sappiamo che c’è ancora da lavorare. Talmassons, a cui faccio i miei complimenti, ha dimostrato di essere una squadra ben messa in campo e ci ha messo in difficoltà. Questa vittoria però ci aiuta ad essere consapevoli che abbiamo le soluzioni ed i mezzi per uscire dai momenti difficili, soprattutto quando conteranno i punti, senza guardare di chi sia la maglia al di là della rete. Tra le note positive c’è la prestazione di Cecconello: ha avuto numeri ottimi in entrambi i giorni, segno che l’intesa con le compagne sta crescendo. Volevo fare un ringraziamento speciale a chi era presente venerdì al palazzetto. Non mi era mai successo di avere un tifo che si esaltasse anche in allenamento e ci tenevo a ringraziare chi era presente. Per noi è davvero importante”. Queste le parole di coach Pintus al termine della Clai Cup.

HONDA OLIVERO CUNEO 3-0 Clai Imola (25-15, 25-18, 25-18)

HONDA OLIVERO CUNEO 3-0 Cda Volley Talmassons (25-14, 29-27, 27-25)

1) Alessia Bisegna

2) Alice Turco

3) Valentina Colombo

4) Margarita Martinez

5) Tessa Polder

6) Agnese Cecconello

7) Sara Panetoni (L)

9) Rebecca Scialanca

10) Ana Bjelica

11) Alexandra Lazic

12) Fay Bakodimou

13) Noemi Signorile (C)

24) Anastasiia Kapralova

94) Dayami Sanchez Savon