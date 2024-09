Al Galà della Castagna d'Oro di Frabosa Sottana anche Francesco Bocciardo

Sono stati resi noti nei giorni scorsi i nomi degli ospiti del Galà della Castagna d'Oro 2024. La 36a edizione della kermesse in programma per sabato 5 e domenica 6 ottobre si preannuncia da record, con i fari puntati sui grandi atleti dello sport nazionale che hanno tenuto alto il nome dell’Italia ai Giochi di Parigi 2024.

Restano confermati sul palco del Gala Palace di Frabosa Sottana:

JULIO VELASCO (commissario tecnico nazionale volley femminile, medaglia d’oro a Parigi 2024),

NADIA BATTOCLETTI (medaglia d'argento atletica 10.000 metri a Parigi 2024),

ALICE D’AMATO (medaglia d’oro individuale ginnastica artistica, specialità trave e medaglia d’argento a squadre a Parigi 2024)

ELISA LONGO BORGHINI (vincitrice Giro d’Italia 2024);

FRANCO BRAGAGNA (telecronista sportivo, voce storica dell’atletica leggera e dello sci di fondo).

Purtroppo sfuma la presenza di Carlotta Gilli, per impegni sportivi prioritari, però gli organizzatori tolgono un altro Asso dalla manica.

Si tratta di FRANCESCO BOCCIARDO, medaglia d’oro nei 200 metri stile libero, nuoto Paralimpiadi Parigi 2024. L’atleta genovese vanta il primato di essere l’unico paralimpico ad essersi imposto in tre olimpiadi consecutive e inoltre ad aver raggiunto due record consecutivi nella sua specialità.

La consegna della Castagna d’Oro si svolgerà la domenica a partire dalle 14.30, sotto la regia esperta del giornalista Marino Bartoletti, mentre alle 11.00 ci sarà un appuntamento imperdibile con l’intervista di Bartoletti e Franco Bragagna alla storica campionessa di sci di fondo MANUELA DI CENTA.

Per tutta la giornata STREET FOOD LOCAL con un ricco menù a base di piatti tipici della nostra tradizione, molto apprezzati nelle fiere e nelle sagre.

Ravioli Frabosani di Castagne (prodotto De.Co.), budino di panna e castagne, carne cruda con il pane alle castagne a cura dello chef Roberto Ponzo (Albergo-ristorante Delle Alpi di Miroglio).

Gnocchetti di Castagne al raschera, flan di porri con fonduta, torta di nocciole e torta di castagne a cura dello chef Gianluca Sibilla (ex ristorante L’Ostù ‘d Frabusa e oggi catering Essegi di Frabosa Sottana).

Polenta classica di farina di mais gialla con sugo di salsiccia e crema di formaggio a cura della Pro Loco di Frabosa Sottana.

Ampio padiglione fieristico in tutto il paese, con intrattenimento musicale della Band DOCTOR BLUES. Inoltre saranno presenti in fiera anche gli istruttori di Slow Bike Piemonte che proporranno dei mini tour in E-bike.

Non mancheranno caldarroste a volontà.

Sabato 5 ottobre assolutamente da non perdere la serata, ad ingresso gratuito al Gala Palace alle 21 condotta dal giornalista Marino Bartoletti che con il Duo iDeA porterà sul palco “ZAZZARAZZAZ”….pedalando e cantando nella storia - cento anni di storia d’Italia attraverso parole, immagini, ricordi, canzoni e risate.

Di seguito tutti altri eventi collaterali, organizzati a cura del Comune di Frabosa Sottana:

VENERDI’ 4

ore 21:00 Gala Palace: "Lucio vs. Lucio" Compagnia Corrado Leone and Friends (ingresso libero).

SABATO 5

ore 10:00 terrazza presso Grotte del Caudano, i lettori di MONTAGNE NARRANTI dialogano con Maria Castagnino, autrice di "Non solo Fatzende";

ore 11:00 breve escursione ad anello di circa due ore nei castagneti;

ore 16:00 inaugurazione in Confraternita della MOSTRA CASTANICOLA e Convegno "Castagneti tradizionali e radici culturali";

ore 17:00 presentazione della mappa filmica della Rete Nazionale dei Castanicoltori a cura del regista Sandro Bozzolo;

ore 18:00 benvenuto alla delegazione del Comune di Collobrières, gemellato con Frabosa Sottana.