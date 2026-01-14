Rinnovato il direttivo della Pro Loco di Roreto di Cherasco

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo del direttivo della Pro Loco di Roreto, importante realtà associativa che opera con impegno per l’organizzazione di eventi a beneficio della comunità e per la promozione delle tradizioni locali.

Il nuovo direttivo risulta così composto: Ornella Gaveglio, presidente; Erica Costamagna, vicepresidente; Elisabetta Barale e Pietro Bori, tesorieri; Noemi Sbrizzi, segretario; Irene Galvagno, vicesegretario. Gli altri membri del direttivo sono: Bartolomeo Barale, Gianvincenzo Graglia, Bruna Ciravegna, Elda Gerbaldo, Laura Ciravegna, Michele Fissore, Giovanni Mainerdo e Sergio Tessari.

"La Pro Loco di Roreto rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita della frazione e per il senso di comunità. – dichiara l’assessore con delega alle associazioni, Stefania Allasia – Desidero ringraziare il direttivo uscente per le attività svolte in questi anni e augurare ai componenti del nuovo direttivo un proficuo mandato e ringraziarli sinceramente per il tempo e le energie fisiche e mentali che dedicheranno alla causa. L’entusiasmo e il piacere di collaborare che contraddistinguono questo gruppo sapranno tradursi in numerose iniziative a favore della comunità".

L’Amministrazione comunale conferma la propria disponibilità a collaborare con il nuovo direttivo, nella convinzione che il lavoro sinergico tra istituzioni e associazioni sia un elemento essenziale per la crescita sociale e culturale della comunità.