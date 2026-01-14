 / Attualità

Attualità | 14 gennaio 2026, 15:47

Partono le compilazioni dei modelli Isee a Salmour, seguite dai sindacati Caf Cisl

Le prime due giornate saranno giovedì 29 gennaio e 12 febbraio. Il sindaco Salvatore: “Un importante servizio di supporto cittadino”

Salmour inaugurerà, con le prime due giornate, la compilazione del modello Isee, documento che valuta la situazione reddituale delle famiglie e per determinarne eventualmente l’accesso, se necessario, a categorie agevolate nei pagamenti.

Il nuovo servizio messo a disposizione della popolazione, partirà dal 29 gennaio 2026 e sarà attivo nel Comune di Salmour, con uno sportello dedicato dei sindacati Caf Cisl.

Il Caf Cisl sarà disponibile per la compilazione del modello Isee 2026 nell’edificio comunale di Via Vittorio Emanuele 1, nelle seguenti date: giovedì 29 gennaio e giovedì 12 febbraio 2026, dalle 9 alle 11.40.

È già inoltre possibile prenotare l’Isee 2026, telefonando al numero 0171 321011. 

Questo nuovo servizio rappresenta un’importante opportunità di supporto per i cittadini del nostro Comune”: ha commentato il sindaco Roberto Salvatore.

Cristiano Sabre

