Ufficio postale di Cavallermaggiore, rinviata ancora l'apertura. Il Comune denuncia: "Una gestione sciatta"

Ad oggi, mercoledì 14 gennaio, l'apertura dell'ufficio postale di Cavallermaggiore è stata nuovamente rinviata.

Una notizia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza sia dell’amministrazione comunale che dei cittadini, costretta da sei mesi a fare i conti con la chiusura di un servizio essenziale e con promesse non mantenute.

La vicenda era iniziata lo scorso luglio, quando la chiusura dell'ufficio postale era stata comunicata senza un avviso preventivo né all'Amministrazione comunale e tantomeno ai cittadini.

I lavori per il 'Progetto Polis', l'iniziativa nazionale di digitalizzazione e ammodernamento degli uffici postali pubblici, avrebbero dovuto concludersi lo scorso dicembre, ma a distanza di settimane dalla scadenza prevista, il cantiere appare ancora lontano dalla fine.

Era infatti il 23 luglio quando il sindaco Davide Sannazzaro riceveva, con pochissimo preavviso, una comunicazione ufficiale da parte di Poste Italiane. L'ufficio postale di Cavallermaggiore sarebbe stato chiuso al pubblico dal 29 luglio al 21 dicembre (salvo proroghe) proprio per consentire l'avvio dei lavori del 'Progetto Polis'.

Una comunicazione arrivata con appena una settimana di anticipo rispetto alla chiusura effettiva, che sei mesi fa aveva sollevato immediate critiche da parte dell'Amministrazione comunale e dei cittadini, che lamentavano l'assenza totale di dialogo preventivo con il territorio.

Dal Municipio si erano immediatamente attivati, contattando il referente per i rapporti con il territorio dell'Area Nord Ovest di Poste Italiane.

Il Comune aveva anche provato a ottenere l'attivazione di una sede provvisoria sul territorio, ma da Poste Italiane era stato comunicato che il personale dell'ufficio di Cavallermaggiore sarebbe stato trasferito per rafforzare temporaneamente la sede di Savigliano.

Vedendo che i lavori non sono stati ultimati come previsto a dicembre, dall'Amministrazione comunale di Cavallermaggiore non nascondono la rabbia per una situazione che definiscono insostenibile: "Una nuova proroga rappresenta solo l'ultimo capitolo di una gestione sciatta che ha messo a dura prova la pazienza dei cittadini e delle istituzioni locali negli ultimi mesi".

Le modalità adottate da Poste Italiane vengono duramente criticate dal Municipio: "Fin dalla prima comunicazione, che ricordiamo essere giunta agli uffici comunali nel mese di luglio con solo una settimana di anticipo rispetto alla chiusura effettiva dell'edificio, le modalità di Poste Italiane sono state inadeguate e poco rispettose nei confronti di una comunità che attende da tempo il ripristino di un servizio essenziale".

A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che nessuno in paese ha percepito movimenti significativi intorno ai lavori dell'ufficio postale, ad eccezione della posa del wc chimico e della rimozione di alcuni arredi posti all'esterno dell'edificio.

L'assenza di attività visibili sul cantiere alimenta legittimi interrogativi sullo stato reale di avanzamento dei lavori e sulla serietà degli impegni assunti in termini di tempistiche annunciate ma mai realmente perseguite.

“La popolazione di Cavallermaggiore - concludono dall’Amministrazione Comunale - merita ben altro trattamento e non è più accettabile che i cittadini, in particolare le fasce più fragili come anziani e persone con difficoltà di mobilità, continuino a essere costretti a disagi per raggiungere uffici postali in altri comuni".

L'appello finale dal Municipio è chiaro: "Chiediamo con fermezza a Poste Italiane di fornire garanzie certe sui tempi di riapertura e di rispettare finalmente gli impegni presi verso la nostra comunità".